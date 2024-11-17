شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهي دعم هاتفى iPhone XS Max وiPhone 6s Plus .. كيف يؤثر عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بتحديث قائمة منتجاتها القديمة والقديمة، مما أدى إلى تسليط الضوء على بعض الأجهزة القديمة "vintage"، حيث يعتبر iPhone XS Max، الذي تم إطلاقه في عام 2018، وiPhone 6s Plus، الذي تم تقديمه في عام 2015، من الأجهزة القديمة الآن، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل جميع طرازات Apple Watch Series 2 إلى فئة الأجهزة العتيقة Obsolete، تشير هذه التحديثات إلى نهاية الدعم الرسمي لهذه الأجهزة.

iPhone XS Max وiPhone 6s Plus مصنفان الآن على أنهما قديمان

تتضمن قائمة Apple القديمة "vintage" منتجات أوقفت أبل إنتاجها منذ أكثر من 5 سنوات ولكن منذ أقل من 7 سنوات، لم تعد Apple تبيع هذه الأجهزة، ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين إصلاحها إذا كانت قطع الغيار متوفرة.

ومن المثير للاهتمام أن iPhone 6s Plus، على الرغم من كونه أقدم بثلاث سنوات من XS Max، وصل إلى حالة قديمة في نفس الوقت لأنه بقي في السوق لفترة أطول.

وعندما تم إطلاقهما لأول مرة، كان كل من iPhone XS Max وiPhone 6s Plus من الطرازات الراقية، وكان iPhone XS Max هو أكبر هاتف iPhone من إنتاج Apple في ذلك الوقت، حيث يتميز بشاشة Super Retina OLED مقاس 6.5 بوصة. كما قدم Face ID وكان به معالج A12 Bionic قوي، وقد لبي هذا الهاتف احتياجات المستخدمين الذين يريدون جهازًا كبيرًا ومتميزًا.

وأطلق iPhone 6s Plus في عام 2015، وجلب ميزات جديدة مثل 3D Touch، والتي سمحت للشاشة باكتشاف مستويات الضغط لأوامر مختلفة، كما قام بتحسين نظام الكاميرا من خلال تثبيت الصورة البصرية، مما يوفر صورًا ومقاطع فيديو أفضل، وتم استبدال هذه الأجهزة بنماذج أحدث، لكن لا يزال العديد من الأشخاص يتذكرونها.

Apple Watch Series 2 تنتقل إلى قائمة الأجهزة العتيقة Obsolete

أضافت Apple الآن Apple Watch Series 2 إلى قائمتها العتيقة، حيث تم إيقاف المنتجات في هذه الفئة لأكثر من 7 سنوات، و لم تعد Apple تقدم إصلاحات أو قطع غيار لهذه الأجهزة، وتم إطلاق Apple Watch Series 2 في عام 2016، وكانت المفضلة لمقاومتها للماء ونظام تحديد المواقع العالمي المدمج، مما جعلها تحظى بشعبية بين عشاق اللياقة البدنية، ومع ذلك، ومع تقدم التكنولوجيا، وصل هذا الطراز الآن إلى نهاية عمره الافتراضي.

ماذا يعني "عتيق" و"عفا عليه الزمن"؟

المنتجات القديمة "vintage": الأجهزة التي توقف إنتاجها لأكثر من 5 سنوات ولكن أقل من 7 سنوات، قد يكون الإصلاح ممكنًا إذا كانت الأجزاء متوفرة.

المنتجات العتيقة Obsolete: الأجهزة التي توقف إنتاجها لأكثر من 7 سنوات، لم تعد Apple تقدم إصلاحات أو قطع غيار.