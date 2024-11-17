شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: «هواوى» تدعم تسريع التحول الرقمى بمجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت «هواوى» خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2024»، التزامها بدعم مختلف مراحل التحول الرقمى الذكى فى مصر، الذى تشارك فيه تحت شعار «تسريع الذكاء الصناعى»، بصفتها الشريك التكنولوجى خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وخلال المعرض، تستعرض هواوى مجموعة شاملة من منتجاتها والحلول الرائدة فى مجال اتصالات البيانات والشبكات الضوئية وتخزين البيانات والحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعى والتى تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء فى مراحل مختلفة من التحول الرقمى، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم هواوى Huawei eKIT لتمكين شركاء التوزيع والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والحلول التى تقود مرحلة التحول الرقمى عبر مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك هواوى خلال مشاركتها فى معرض AIDC-Expo، الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، والذى ينطلق لأول مرة خلال معرض Cairo ICT 2024، حيث تعرض هواوى أحدث التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والسحابة عبر القطاعات المختلفة، كاشفة عن قدراتها الكاملة فى تمكين الصناعات من بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجاهزة للذكاء الاصطناعى.

وعلاوة على ذلك، تؤكد هواوى التزامها بمستقبل مستدام من خلال استكشاف كيفية استفادة الصناعات من التكنولوجيا الخضراء، وستعرض أحدث منتجاتها وحلولها للطاقة الرقمية، بما فى ذلك مرافق الطاقة الشمسية الذكية ومركز البيانات، وPower-M لدعم مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة.

وفى هذا الإطار، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر: «تعد التكنولوجيا الرقمية حجر الزاوية للثورة الصناعية الرابعة، حيث تفتح آفاقا جديدة من زيادة الإنتاجية وتمهد الطريق نحو مستقبل ملىء بالإمكانيات غير المسبوقة.

ومن هنا تحرص «هواوى» على تمكين الصناعات من استغلال قوة الذكاء الاصطناعى والتقنيات الرقمية لتسريع الابتكار وتحسين العمليات وخلق قيمة أكبر للشركات، وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا، نعمل معا على تطوير حلول مبتكرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى، لتمكينهم من الاستفادة من فرص جديدة للتحول الرقمى».

تؤكد «هواوى» من خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمى فى مصر، وذلك من خلال مشاركة خبرائها أفضل الممارسات والمعرفة مع أبرز الخبراء فى الصناعة بمختلف المجالات فى الجلسات النقاشية، ومن بينها الجلسة النقاشية بعنوان «ما وراء الأفق الرقمى.. اتجاهات التكنولوجيا المبتكرة التى تشكل المستقبل» والتى تقدم رؤى حول التقنيات التى من شأنها إعادة تعريف المشهد الحديث، كما ستشارك فى ندوة بعنوان «من المدن الذكية إلى كل شىء ذكى.. التطور فى الشبكات» لاستكشاف تطور الاتصال الحضرى ودوره فى خلق بيئات معيشية أكثر ذكاء.

وفى الوقت نفسه، ستشارك هواوى بفعالية فى جلسات نقاشية ضمن AIDC-Expo وCairo ICT، مؤكدة التزامها بتعزيز الابتكار الرقمى وتقنيات الذكاء الاصطناعي. فى AIDC-Expo، ستشارك هواوى فى جلسة بعنوان «العصر الجديد للذكاء الاصطناعى وتأثيره على مراكز البيانات»، حيث ستسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير البنى التحتية الرقمية.

أما فى Cairo ICT، فستشارك هواوى فى جلسة بعنوان «القوة التحويلية للذكاء الاصطناعى فى تطوير التكنولوجيا»، حيث ستستعرض كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعى أن تكون محركا رئيسيا للتطورات التقنية. كما ستشارك فى جلسة أخرى بعنوان «المدن 4.0: دور التكنولوجيا والبيانات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، التى تناقش كيفية تكامل التكنولوجيا والبيانات لتعزيز التنمية المستدامة.

وتتيح هواوى الفرصة لرواد معرض Cairo ICT 2024 لزيارة جناحها فى «القاعة 2-2C3» بالمعرض، من أجل الاطلاع على أحدث مجموعة من محفظتها من أحدث الحلول التكنولوجية، التى تخدم صناعات مختلفة مثل والتمويل والتعليم والرعاية الصحية، جنبا إلى جنب مع سلسلة من المنتجات الرائدة الجديدة، وهى الحلول والمنتجات التى تم تصميمها لدعم العملاء فى قيادة التحول الرقمى والذكي، وبالتالى دعم التحول الرقمى والنمو الاجتماعى والاقتصادى فى مصر.

وعلاوة على ذلك، ستعقد هواوى العديد من مذكرات التفاهم مع الشركاء والموزعين المحليين، بهدف إنشاء نظام بيئى يحفز نمو الصناعة والابتكار وبالتالى دفع قوة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن جناح هواوى يقع فى القاعة Hall 2- 2C3 وفى معرض AIDC Hall 3- 3C7 مع شركائنا المحليين، أبرزهم مانتراك، وميترا، وريدنجتون.