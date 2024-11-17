شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: «إى فاينانس» تطلق منطقة جديدة للحوسبة السحابية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» التابعة لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن توسعاتها الاستراتيجية الجديدة فى قطاع خدمات الحوسبة السحابية بالإعلان عن إطلاق مركز إقليمى جديد فى مدينة الإسكندرية.

المركز الجديد سيعمل بشكل مستقل عن المركز الإقليمى الحالى الموجود فى القاهرة، ما يعزز القدرة على تقديم خدمات سحابية موثوقة وأكثر تنوعا للعملاء فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية خاصة العملاء الراغبين فى استضافة خدماتهم فى موقع استراتيجى على ساحل البحر المتوسط.

يعد هذا المركز إضافة استراتيجية ضمن خطة توسع الشركة لتوسيع نطاق خدماتها السحابية، حيث يمكن للمركز الجديد أيضا العمل كمركز احتياطى للمركز الإقليمى فى القاهرة فى حالة حدوث أى طارئ، ما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقية الخدمات السحابية كما يشمل حلولا متقدمة لاسترداد البيانات فى حالة الكوارث ومنها خدمات «DRaaS» والتى تقدم بمرونة فى خيارات الإدارة، والتى تتراوح من الإدارة الكاملة إلى الإدارة الذاتية، وبما يسمح للعملاء باختيار مستوى التحكم والدعم الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية والتقنية.

يؤكد هذا التوسع التزام الشركة بتقديم خدمات سحابية متكاملة وآمنة، مع توفير بنية تحتية مرنة تدعم احتياجات المؤسسات المختلفة من حيث الأداء العالى والتوافر المستمر.

ومن المتوقع إطلاق المنطقة السحابية الجديدة بالإسكندرية فى الربع الثانى من عام 2025، مواصلة لالتزام «إى فاينانس كلاود» بتقديم خدمات سحابية مبتكرة ومستدامة ترتقى بمستوى الدعم والتوافر للعملاء.

وصرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التوسعات الجديدة لقطاع الحوسبة السحابية من «إى فاينانس» يهدف إلى مواصلة النمو والتكامل لتقديم كل الخدمات والإمكانيات العالمية المتاحة فى مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، لتصبح «إى فاينانس كلاود»، أكبر مزود وطنى حكومى معتمد لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة من داخل مصر.

وأضاف أن الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة الحيوية المستهدفة بالخدمات السحابية من «إى فاينانس» تتطلب الوصول بمعايير هذه الخدمات إلى أعلى مستوى عالمى من الجودة والتأمين والتكامل والموثوقية والتطور، بما يفوق أو يعادل أفضل الخدمات السحابية المقدمة على مستوى العالم، وتتفوق على ذلك بكونها وطنية على أرض مصرية، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين والإجراءات المعمول بها فى هذا الصدد.