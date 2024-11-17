شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع القيمة السوقية لـ "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك لـ 300 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال، عن أنه تم تقدير بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار في عرض إعادة شراء أسهم حديث.

وقد يبدو هذا الرقم مألوفًا، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا عن عرض إعادة شراء بايت دانس بقيمة 300 مليار دولار في سبتمبر 2022، ولكن بعد عام، ورد أن تقييم الشركة انخفض بنسبة 26%، إلى 223 مليار دولار.

وفي أبريل، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك من الولايات المتحدة إذا فشلت بايت دانس في بيع تطبيق الفيديو القصير. وقد مُنحت الشركة تسعة أشهر لإتمام عملية البيع، مع منح الرئيس خيار تمديد الموعد النهائي بثلاثة أشهر إضافية.

وبينما دعا ترامب أيضًا إلى حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى، فقد نشر لاحقًا أنه "سينقذ تيك توك في أمريكا"، والمتبرع الجمهوري الضخم جيف ياس هو مستثمر رئيسي في بايت دانس.