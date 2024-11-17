شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نظارة Apple Vision Pro في بلدين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت Apple Vision Pro، التي تم الكشف عنها في يونيو الماضي وتم إصدارها في فبراير من هذا العام، متوفرة الآن في بلدين آخرين - كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

ويتم بيع Apple Vision Pro من خلال مواقع Apple على الويب ومتاجر Apple في هذه البلدان، و​​يبدأ سعره من 4,990,000 وون كوري (3,575 دولارًا أمريكيًا / 3,395 يورو) في كوريا الجنوبية و13,999 درهمًا إماراتيًا (3,810 دولارًا أمريكيًا / 3,620 يورو ) في الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للعملاء المهتمين حجز عرض توضيحي مجاني لمدة 30 دقيقة في مواقع Apple Store لتجربة "الكمبيوتر المكاني" من عملاق التكنولوجيا قبل إنفاق المال.

مع الإطلاق في كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، أصبح Apple Vision Pro متوفرًا الآن في 12 سوقًا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وهونج كونج وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا.