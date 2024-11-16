شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار هيرا الأوروبى يتجه إلى المريخ بعد احتراق محركه والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسبار الكويكب هيرا في تحقيق إنجاز مهم في رحلته لدراسة موقع أول اختبار لانحراف الكويكب.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في بيان لها ، أن المركبة الفضائية أطلقت محركات الدفع المدارية الثلاثة الخاصة بها لمدة 13 دقيقة بعد عملية حرق أطول استمرت 100 دقيقة.

وقد أدت هذه المناورات مجتمعة إلى تسريع هيرا بمقدار 544 قدمًا في الثانية (166 مترًا في الثانية)، مما وضع المركبة الفضائية على المسار الصحيح للالتقاء مع المريخ في مارس 2025 ، وسوف تستخدم الكوكب الأحمر للمساعدة في الجاذبية، مما يؤدي إلى تسريع هيرا نحو وجهتها.

وتتجه مهمة هيرا إلى نظام الكويكب الثنائي ديديموس. اصطدمت مهمة إعادة توجيه الكويكب المزدوجة (DART) التابعة لوكالة ناسا برفيق ديديموس الأصغر، ديمورفوس، في سبتمبر 2022، ومن المقرر أن تجري هيرا تحقيقات متابعة حاسمة لمعرفة مدى كفاءة تأثير انحراف الكويكب حقًا.

وقال فرانشيسكو كاستيليني من فريق ديناميكيات الطيران التابع لمركز عمليات الفضاء الأوروبية في بيان لوكالة الفضاء الأوروبية: "نقوم الآن بتحليل مسار هيرا الجديد بعد الحرق الثاني ، ويبدو أن الأمر سار على ما يرام، وسنقوم بتنفيذ مناورة تصحيح أصغر بكثير ببضعة عشرات من السنتيمترات في 21 نوفمبر لضبط المسار بدقة قبل التحليق المقبل فوق المريخ".

كما أن التحليق فوق القمر سيكون فرصة مناسبة لبعض العلوم الإضافية ، فخلال مسار هيرا، سوف تمر المركبة فوق دييموس وتوجه حمولاتها العلمية نحو القمر المريخي الغامض.

وانطلقت مركبة الفضاء هيرا على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من محطة كيب كانافيرال الفضائية، وتحمل المركبة الفضائية قمرين صناعيين مكعبين، هما ميلاني ويوفنتاس، ومن المقرر أن يصلا إلى نظام ديديموس في أواخر عام 2026.