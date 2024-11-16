تكنولوجيا: هواوي تحتل المركز الثالث بين الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي في الربع الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود العملاق الصيني هواوي للمنافسة في قوائم أفضل الشركات المصنعة بقوة، حيث إستطاعت أن تحتل المركز الثالث في سوق الهواتف القابلة للطي في الربع الثالث من 2024.

كشفت أحدث التقارير التي نشرت عبر IDC عن حصد العملاق الصيني هواوي المركز الثالث بين الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي في الأسواق العالمية، ولقد وصلت حصة هواوي في سوق الهواتف القابلة للطي إلى نسبة 13.2%.

ولقد ساهم السوق الصيني بالتأكيد بنسبة كبيرة في شحنات هواوي من الهواتف القابلة للطي، حيث لم تقدم هواوي إصداراتها من الهواتف القابلة للطي الجديدة في الأسواق العالمية منذ فترة.

من جانب أخر جذب هاتف Mate XT الكثير من الأنظار للعملاق الصيني، ومن المقرر أن تقدم هواوي هاتفها ثلاثي الطي للأسواق العالمية قريباً.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الإصدار مبيعات هواوي في هذه الفئة من الهواتف الذكية بنسبة كبيرة عند إطلاقه بشكل رسمي في أسواق جديدة، كما يتوقع المحللين أن يقدم هذا الإصدار دفعة لمكانة هواوي في هذا السوق بحلول الربع الأول من عام 2025.

يذكر أن سامسونج تستمر في السيطرة على الصدارة كأقوى الشركات في صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث وصلت حصتها السوقية في الربع الثالث من 2024 إلى نسبة 51%، كما حققت إصدارات Galaxy Z Fold 6 وFlip 6 نجاح كبير عند إطلاقها بشكل رسمي للأسواق.

ولقد تفوقت سامسونج في الأسواق العالمية على شركات Honor وهواوي، كما جاءت Motorola في المركز الثاني بحصة سوقية تصل إلى نسبة 15.1%، بينما جاءت Honor في المركز الرابع بحصة 7.6% وإحتلت شاومي المركز الخامس بحصة 6.3%.

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