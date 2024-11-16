شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت وOpenAI لاحتكار الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أضاف إيلون ماسك لدعواه القضائية ضد شركة OpenAI، مع تهمة الاحتيال وخرق العقد والابتزاز، ادعاءات احتكارية ضد شركة مايكروسوفت Microsoft، متهمًا الشركتين بمحاولة "احتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدى.

وتضم الشكوى المعدلة التي تم تقديمها شركة Microsoft كمدعى عليها جديدة، بالإضافة إلى المؤسس المشارك لـ LinkedIn ريد هوفمان ونائب رئيس شركة Microsoft دي تيمبلتون، عضو مجلس إدارة OpenAI السابق.

واستثمرت مايكروسوفت 14 مليار دولار في شركة OpenAI منذ عام 2019 وتمتلك حقوقًا حصرية لترخيص تكنولوجيا شركة الذكاء الاصطناعي تجاريًا وحصة 49% في شركتها التابعة التي تعمل بهدف الربح ، ويقول محامو ماسك إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI سام ألتمان "انخرط في صفقات ذاتية متفشية" لإنشاء "اندماج بحكم الأمر الواقع" بين الشركتين لتعزيز الممارسات المناهضة للمنافسة .

وتقول الدعوى القضائية إن OpenAI وMicrosoft "تحاولان بنشاط القضاء على المنافسين" من خلال تبادل "المعلومات الحساسة التنافسية"، وإجبار مستثمريهما على الامتناع عن تمويل الشركات المنافسة مثل xAI، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Musk ، وتتنافس كلتا الشركتين على التمويل في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي، حيث حصلت OpenAI على 6.6 مليار دولار في أكتوبر لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة ، وجمعت xAI 6 مليارات دولار في جولة تمويل خاصة بها في مارس لتسريع تطوير "التقنيات المستقبلية".

شارك ماسك في تأسيس شركة OpenAI في عام 2015 مع ألتمان وجريج بروكمان، وهما أيضًا مدعى عليهما في الشكوى، قبل مغادرة الشركة في عام 2018.

اتهمت دعوى قضائية سابقة رفعها ماسك في مارس ( وأسقطها دون تفسير في يونيو ) شركة OpenAI بالتخلي عن اتفاقيتها التأسيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي سيفيد البشرية، وزعمت أن شراكتها مع مايكروسوفت جعلت من OpenAI "شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع" تركز على تعظيم الأرباح.

وأعاد ماسك فتح الدعوى القضائية ضد OpenAI في أغسطس باتهامات مماثلة عديدة ، وقد سعت OpenAI مرارًا وتكرارًا إلى رفض الشكوى، ووصفتها بأنها "حيلة علاقات عامة" و"حملة صاخبة بشكل متزايد لمضايقة OpenAI لتحقيق ميزته التنافسية".