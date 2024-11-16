شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز يختبر طريقة جديدة لإنشاء موجزات مخصصة لاهتماماتك مثل فريقك الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج ، أن ثريدز Threads يختبر طريقة لإنشاء موجزات مخصصة لملفات تعريف أو موضوعات معينة، ومن المفترض أن تسهل الميزة المتابعة الاهتمامات المختلفة، مثل فريقك الرياضي المفضل أو حتى الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا.

يبدو الأمر مشابهًا لميزة الخلاصات المخصصة التي طرحتها Bluesky العام الماضى لكن إصدار Threads يبدو أبسط كثيرًا ، ولإنشاء خلاصة مخصصة، ما عليك سوى البحث عن موضوع والضغط عليه ، ومن هناك حدد الرمز ثلاثي النقاط بجوار مصطلح البحث واختر "إنشاء خلاصة جديدة.

يمكنك أيضًا إضافة ملفات تعريف إلى موجزك المخصص من خلال تحديد الرمز ثلاثي النقاط أعلى صورة الملف الشخصي لشخص ما والضغط فوق "إضافة إلى موجز". سيسمح لك Threads بعد ذلك باختيار موجز تريد إضافة الملف الشخصي إليه .

وستظهر موجزاتك المخصصة بعد ذلك في نفس شريط القائمة الرئيسي مثل علامتي التبويب "لك" و"متابعة" ، ومع ذلك، لا تزال هناك طريقة لتعيين هذه الموجزات المخصصة أو موجز "متابعتك" كعرض افتراضي.

صرح المتحدث باسم Threads، أليك بوكر، لموقع The Verge : "ستعرض الخلاصات المخصصة مجموعة من المنشورات من الملفات الشخصية التي أضفتها ونتائج البحث للموضوع المحدد ، ويتم عرضها بترتيب زمني عكسي ، كما يتم طرح الاختبار لعدد صغير من الأشخاص على مستوى العالم، وسيتم تقديمه إلى المزيد من المستخدمين "قريبًا".

يشهد كل من Bluesky وThreads نموًا حيث يبحث الأشخاص عن بدائل لـ X، وبينما تجاوزت Bluesky مؤخرًا خط 15 مليون مستخدم ، قال رئيس Threads آدم موسيري إن المنصة نمت بمقدار 15 مليونًا في شهر واحد فقط.