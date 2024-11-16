شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك توسع قدرات فيديو الذكاء الاصطناعي من خلال منصة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت تيك توك TikTok منصة Symphony Creative Studio، وهي منصة إنشاء مقاطع فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعى، مما يجعلها متاحة عالميًا لجميع المعلنين، وهي أداة إنتاج فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط العملية الإبداعية للمعلنين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تهدف Symphony Creative Studio، التي أصبحت الآن متاحة لجميع مستخدمي TikTok for Business، إلى تبسيط إنشاء الفيديو، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة، وخاصة للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إنتاج محتوى جذاب وجاهز لـ TikTok.

تزعم TikTok أن Symphony Creative Studio تقدم مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدة الشركات على إنشاء مقاطع فيديو بأقل قدر من المدخلات.

يمكن للمستخدمين تحويل معلومات المنتج أو عناوين URL إلى مقاطع فيديو بسرعة، واستخدام الصور الرمزية الرقمية لسرد نصوصهم، وتوطين المحتوى الحالي من خلال الترجمة والدبلجة.

تعتبر ميزات المنصة جزءًا من مجموعة Symphony AI الأوسع نطاقًا من TikTok، والتي تركز على مساعدة المسوقين في الانتقال بسلاسة من الفكرة الأولية إلى المنتج النهائي.

تتيح ميزة "إنشاء مقاطع فيديو وإعادة مزجها" للعلامات التجارية إدخال تفاصيل المنتج وإنشاء مقاطع فيديو بسرعة مستوحاة من محتوى TikTok الأفضل أداءً.

يمكن تحرير مقاطع الفيديو المولدة وتخصيصها قبل تصديرها مباشرة إلى TikTok Ads Manager، ويتم تمييز جميع المحتويات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضوح، مما يضمن الشفافية للمشاهدين.

تتمثل ميزة رئيسية أخرى في "مقاطع فيديو الصور الرمزية"، والتي تستخدم الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى، ويمكن للعلامات التجارية الاختيار من بين مجموعة من الصور الرمزية الجاهزة أو إنشاء صور رمزية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها المحددة.

وتساعد أداة "ترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو" العلامات التجارية على توسيع نطاق وصول جمهورها من خلال ترجمة محتوى الفيديو إلى لغات متعددة.

يمكن لهذه الميزة استنساخ نغمة المتحدث الأصلي أو استخدام أصوات محددة مسبقًا مع ضمان دقة مزامنة الشفاه.

كما يوفر Symphony Creative Studio محرر فيديو يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين مقاطع الفيديو الموجودة بعناصر على غرار TikTok مثل التعليقات التوضيحية والملصقات والتأثيرات والموسيقى.

ويمكن للمستخدمين تطبيق هذه الميزات بسهولة وتصدير مقاطع الفيديو الخاصة بهم للاستخدام الفوري على TikTok، أو تنزيلها مباشرة.

كما أنه لمساعدة العلامات التجارية على إبقاء محتواها جديدًا، تتضمن المنصة أيضًا "Your Daily Video Generations"، والتي تنشئ تلقائيًا خيارات فيديو يومية بناءً على أنشطة العلامة التجارية السابقة وأفضل الممارسات من أفضل محتوى TikTok، وتوفر هذه الميزة طريقة ملائمة للمعلنين لاستكشاف أفكار فيديو جديدة وتحديث حملاتهم بانتظام.