شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا لـ Google Chat.. يمنحك سهولة في الرد على الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل، تحديثًا جديدًا يجعل من السهل العثور على ما يحتاجه المستخدمون دون الحاجة إلى مغادرة العرض الرئيسي في التطبيق، جاء ذلك بعد جلب ملخصات Gemini إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق Chat.

وتتوفر الآن لوحة تقسيم جديدة في العرض الرئيسي في Google Chat، حيث تتيح اللوحة المقسمة للمستخدمين الرد مباشرة على مساحة أو مجموعة أو رسالة مباشرة دون الحاجة إلى التنقل بعيدًا عن العرض الرئيسي في Google Chat.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، ما عليك سوى النقر فوق رسالة ويجب أن تفتح اللوحة المقسمة على الفور مع المحادثة، و إذا كنت تريد عرض محادثة معينة في وضع ملء الشاشة، فما عليك سوى النقر فوق رمز التوسيع في رأس المحادثة.

موعد طرح التحديثات الجديدة على Google Chat

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل أنه من الممكن تبديل وضع اللوحة المقسمة في رأس الصفحة الرئيسية في حالة رغبتك في تمكين أو تعطيل فتح المحادثات في اللوحة المقسمة تمامًا.

و يتم طرح اللوحة المقسمة الجديدة في العرض الرئيسي لمستخدمي Google Chat المسجلين في نطاقات الإصدار السريع بدءًا من اليوم، و من المقرر أن تكتمل عملية طرح التطبيق بحلول 29 نوفمبر.

لن يحصل باقي مستخدمي Google Chat على التطبيق المحدث حتى 4 ديسمبر على أقرب تقدير، وفي كلتا الحالتين، من المفترض أن يستفيد الجميع من الميزة الجديدة بحلول 19 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، أعلنت جوجل أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين في Workspace Individual.