شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يتوقف عن التحديثات حتى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن إصدار تحديثات Windows 11، ما يشير إلى أن أي ميزات رئيسية للبرنامج لن يتم إصدارها حتى يناير 2025.

وأطلقت الشركة أحدث تحديث لبرنامجها، OS Build في 12 نوفمبر، وقد عالج إلى حد كبير مشكلات الأمان، كما أوضحت أنه لن يتم إصدار أي تحديثات معاينة في ديسمبر 2024، باستثناء إصدارات الأمان الشهرية.

وقالت شركة Microsoft على موقعها الإلكتروني للدعم ، نظرًا للعمليات البسيطة خلال العطلات والعام الجديد القادم، فلن يكون هناك إصدار معاينة غير أمني لشهر ديسمبر 2024 ، وسيكون هناك إصدار أمني شهري لشهر ديسمبر 2024 ، وستستأنف الخدمة الشهرية العادية لكل من إصدارات المعاينة الأمنية وغير الأمنية في يناير 2025 .

عادة ما تصدر Microsoft إصدارًا تجريبيًا لنظام التشغيل Windows 11 شهريًا لمستخدمي Windows Insiders في قنوات Dev (المطورين) وBeta، و تتضمن الإصدارات ميزات فريدة قد يكون من الممكن إصدارها لإصدارات عامة من برامج Windows، لكنها لا تحصل دائمًا على الإصدارات النهائية، وتوقف Microsoft تقدم هذا البرنامج خلال موسم العطلات، حيث سيكون العديد من أعضاء الموظفين في إجازة.

وفى الآونة الأخيرة، اكتشف أحد مستخدمي Windows Insider ميزة زر المشاركة العالمي داخل كود إصدار معاينة، وتم تعطيل الميزة افتراضيًا، ولكن بمجرد تمكينها، فإنها تسمح بزر المشاركة في جميع أنحاء نظام التشغيل Windows 11.

ومن المهم أن تستمر تحديثات برامج الأمان من Microsoft كالمعتاد، ففي تحديث الأمان الأخير، عالجت Microsoft 91 ثغرة أمنية في Windows 11، ويتضمن التحديث أربع ثغرات أمنية لا تزال مستغلة بنشاط من قبل المتسللين.