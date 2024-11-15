شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن تحديثات جديدة مهمة لـ Final Cut Pro 11.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن تحديثات جديدة مهمة لتطبيق Final Cut Pro لأجهزة iPad وFinal Cut Camera وLogic Pro، بالإضافة إلى الإصدار الفوري لتطبيق Final Cut Pro 11، وهو تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعم استيراد وتحرير وتسليم مشروعات الفيديو المكانية مباشرة إلى Apple Vision Pro.

كما يقدم Final Cut Pro 11 مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Magnetic Mask وTranscribe to Captions، حيث أنه يسمح الأول للمستخدمين بعزل الأشخاص والأشياء في مقطع فيديو دون الحاجة إلى شاشة خضراء.

كما يمكن دمج Magnetic Mask مع تصحيح الألوان وتأثيرات الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في كل مشروع وتنميقه.

و من ناحية أخرى، يسمح Transcribe to Captions بإنشاء ترجمات مغلقة تلقائيًا في الجدول الزمني باستخدام نموذج لغة مدرب من Apple يقوم بنسخ الصوت المنطوق.

وقد حصل Finat Cut Pro 11 على القدرة على تحرير الفيديو المكاني، مما يسمح للمستخدمين باستيراد لقطاتهم وإضافة تأثيرات وإجراء تصحيحات الألوان وتعزيز مشاريعهم بالعناوين.

ووفقًا لشركة Apple، يمكن التقاط مقاطع الفيديو المكانية مباشرةً باستخدام Vision Pro، أو على iPhone 15 Pro وiPhone 16 وiPhone 16 Pro وعدسة Canon RF-S7.8mm F4 STUM DUAL المقترنة بكاميرا Canon EOS R7.

بصرف النظر عن Final Cut Pro 11، أصدرت Apple أيضًا بعض التحديثات لتطبيقات التحرير الموجودة بالفعل، حيث يقدم Final Cut Pro for iPad 2.1 بعض التحسينات المهمة مثل إيماءة الضغط الرأسي الجديدة، والقدرة على ضبط حجم وموضع العارض ديناميكيًا في وضع PiP (صورة داخل صورة)، بالإضافة إلى دعم الجدول الزمني للتسجيل بمعدل 90 إطارًا في الثانية و100 إطارًا في الثانية و120 إطارًا في الثانية على iPhone 16 Pro.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز النسخة المحدثة بأحبار جديدة لميزة الرسم المباشر على iPad، مما يسمح للمستخدمين بإضافة المزيد من الرسوم المتحركة إلى مقاطع الفيديو باستخدام خيارات الألوان المائية والأقلام الملونة والقلم الحبر والقلم أحادي الخط.

كما تم توسيع مكتبة المحتوى من خلال انتقالات معيارية جديدة وإعدادات مسبقة لتصنيف الألوان ومقاطع صوتية ديناميكية. وأخيرًا، أضافت آبل القدرة على إبراز وتراكب العناصر المرئية باستخدام تأثيرات صورة داخل صورة وتعليق توضيحي.