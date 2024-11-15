شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يُطلق ميزة "مسودات الرسائل" لتسهيل الدردشة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة "مسودات الرسائل"، التي تمكّن المستخدمين من حفظ الرسائل غير المكتملة تلقائيًا، مما يجعل استئناف الدردشات أسهل وأكثر تنظيمًا.

كيف تعمل ميزة "مسودات الرسائل"؟

ميزة "مسودات الرسائل" لا تتطلب أي إعدادات إضافية، ببساطة عند بدء كتابة رسالة وتركها غير مكتملة، يقوم واتساب بحفظها تلقائيًا ونقلها إلى أعلى قائمة الدردشات، مع وضع علامة "مسودة" باللون الأخضر بجانبها، لتسهيل العثور عليها واستكمالها لاحقًا.

وأكدت واتساب في منشور رسمي: "لتسهيل العثور على الرسائل غير المكتملة، سيظهر مؤشر 'مسودة' ويُنقل إلى أعلى قائمة الدردشات." الميزة أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي نظامي أندرويد وiOS حول العالم.

إضافات واتساب الحديثة

تأتي ميزة "مسودات الرسائل" ضمن سلسلة من التحديثات المبتكرة التي أضافها واتساب مؤخرًا، ومنها:

وضع الإضاءة المنخفضة للمكالمات الفيديوية: يمكن للمستخدم تحسين الإضاءة أثناء المكالمات عن طريق النقر على أيقونة المصباح للحصول على صورة أكثر وضوحًا.

ميزة "مراسلة نفسك": أصبحت واتساب أداة مدمجة لتدوين الملاحظات، حيث يمكن للمستخدم إرسال رسائل لنفسه لتدوين أفكار أو قوائم، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

توفر ميزة "مسودات الرسائل" حلاً عمليًا للمستخدمين الذين يتركون الرسائل غير مكتملة، سواء لأسباب تتعلق بالوقت أو الانشغال، من خلال هذه الميزة، يمكن استئناف المحادثات بسلاسة دون فقدان أي محتوى مهم، مما يجعل تجربة الدردشة أكثر كفاءة ومرونة.

يواصل واتساب تقديم ميزات تسهم في تحسين تواصله مع مستخدميه، ليبقى في مقدمة تطبيقات المراسلة الفورية عالميًا.