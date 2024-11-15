شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان عن الفائزين بمسابقة قمة الابتكار العالمية والمشاريع العلمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH) 2024 المنعقد بالدوحة خلال الحفل الختامي لقمة 2024، عن الفائزات بمسابقة الابتكار وهما أيا أزهرا من إندونيسيا ونيدا رضوى من الولايات المتحدة.

ونجحت أيا أزهرا في فئة المبتكرين الشباب الخاصة بالشركات الناشئة في مجال الصحة التي يقودها مؤسسون تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل، ونجحت نيدا رضوي في فئة عروض الابتكار الخاصة بالشركات الناشئة في مجال الصحة التي تجاوزت مرحلة الفكرة وأثبتت وجودها في السوق خلال السنوات الخمس الماضية.

تشمل الجوائز جوائز نقدية وجلسات إرشادية مع خبراء الصناعة الرائدين، وتم اختيار الفائزين من بين 12 مبتكرًا عالميًا في مجال الرعاية الصحية، والذين تم اختيارهم في وقت سابق من بين أكثر من 150 متقدمًا، لعرض ابتكاراتهم لصناع السياسات وقادة الرعاية الصحية العالميين في قمة هذا العام.

وتمثلت الفائزة بفئة المبدعين الشباب فى آية الزهراء عن CervivAI، لابتكار الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو متاح من خلال الاختبارات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

أما الفائزة بفئة عروض الابتكار هي نيدا رضوي عن iSono Health، الخاصة بتطور حلول الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد الآلية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص سرطان الثدي.

وتعليقًا على نجاحهم، قالت نيدا رضوي، "أنا فخورة جدًا بهذه الجائزة لأنها تؤكد على أهمية الكشف المبكر عن السرطان باستخدام الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والموجات فوق الصوتية وبالتالي إنقاذ الأرواح".

وقالت الدكتورة موتيارا من CervivAI "لدينا شركة تضم ست نساء، ونريد أن نجعل منتجنا أرخص، مما يتيح الوصول إليه للنساء المقيمات في المناطق الريفية".

وأضافت آية الزهراء "لقد ألهمتني للعمل في هذا المشروع بعد أن أصيبت صديقتي بالاكتئاب الشديد بعد وفاة والدتها، التي لم تتمكن ببساطة من الوصول إلى طبيب أمراض النساء، بعد تركي كلية الطب لأسباب مالية، آمل أن أستأنف دراستي الطبية، لكني لست بحاجة إلى أن أكون طبيبة لمساعدة الناس".

وقالت العضوة الثالثة في الفريق الفائز، كارميلا بوتري ماوليديا، "بصفتي مهندسة طبية حيوية، صممت المنتج باستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد".

تم إطلاق برنامج الابتكار التابع لمؤتمر WISH في عام 2013 ودعم ما مجموعه 160 مبتكرًا من 41 دولة مختلفة حتى الآن.