شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار المرتقب لنظام iOS 18.2.. تكامل مع ChatGPT وميزات جديدة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أبل لإطلاق تحديث iOS 18.2 في ديسمبر المقبل، مع إضافة مجموعة من الميزات الجديدة التي سيترقبها عشاق التكنولوجيا، ومن أبرز هذه الميزات التكامل مع ChatGPT عبر siri، بالإضافة إلى أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعي تشمل تحسينات في الكاميرا وتخصيص Genmojis.

تشير التقارير إلى أن أبل قد تستهدف إطلاق النسخة النهائية من iOS 18.2 في 9 ديسمبر، وذلك بعد أن أصدرت نسخة تجريبية كشفت عن بعض الملامح الجديدة التي سيتضمنها التحديث.

أحد أبرز التحديثات في iOS 18.2 هو دمج ChatGPT مع siri على طرازات iPhone 15 Pro وما فوقها، حيث سيكون بإمكان المستخدمين توجيه استفسارات ومهام إلى ChatGPT عبر siri، كما ستتمكن من تقديم معلومات حول الصور المعروضة على شاشة الهاتف، مما يعزز تفاعل المستخدم مع محتوى الصور.

من بين الميزات الجديدة الأخرى، سيحظى مستخدمو الآيفون بفرصة إنشاء Genmojis مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما سيحصلون على أنماط جديدة لكتابة النصوص بتنسيقات وأسلوب يتناسب مع مختلف الاستخدامات.

سيتضمن التحديث تحسينات جديدة على واجهة كاميرا آيفون 16 و16 برو، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص الإعدادات بما يتناسب مع احتياجاتهم الفوتوغرافية، مما يساهم في تحسين تجربة التصوير.

من أبرز الإضافات في هذا الإصدار هي ميزة ملعب الصور بالذكاء الاصطناعي، التي ستمكن المستخدمين من إنشاء صور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للحصول على أذونات خاصة، ما يفتح المجال أمام إبداعات جديدة.

على صعيد آخر، سيتوسع دعم سيري للذكاء الاصطناعي ليشمل مزيدًا من البلدان، لكن الهند ستكون في انتظار الدعم الكامل حتى مارس المقبل.

مع اقتراب موعد الإصدار، تبدو أبل على وشك تقديم واحدة من أكثر التحديثات تطورًا في تاريخها، إذ يتوقع أن تعزز هذه الميزات مكانتها في سوق الهواتف الذكية.