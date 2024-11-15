شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تعلن عن خفض سعر الاشتراك الخالى من الإعلانات فى أوروبا بنسبة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta ، عن خططها لخفض سعر الاشتراك في حالة عدم وجود إعلانات في أوروبا بنسبة 40 %، بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها ستستخدم بيانات أقل بكثير لعرض الإعلانات، مما يعني أن المستخدمين الذين لا يدفعون مقابل تجربة خالية من الإعلانات سيشاهدون إعلانات قد تكون أقل صلة باهتماماتهم.

وتستجيب Meta ، لمطالب الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الملاحظات تتجاوز ما هو مطلوب في القانون، إلا أنها لا تزال على استعداد للمضي قدمًا في هذه الخطط.

ومن المتوقع أن يظل لدى مستخدمي Facebook و Instagram في الاتحاد الأوروبي خيار الاختيار بين الاشتراك للحصول على تجربة خالية من الإعلانات أو الاستمرار في الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية هذه مجانًا.

فيما يتعلق بالسعر، اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيكون سعر الاشتراك الشهري 5.99 يورو شهريًا على الويب، ويشكل انخفاضًا من 9.99 يورو، أو 7.99 يورو شهريًا على iOS وAndroid، ويشكل انخفاضًا من 12.99 يورو.

كما ستفرض Meta رسومًا قدرها 4 يورو شهريًا على الويب و5 يورو شهريًا على iOS وAndroid لكل حساب إضافي على Facebook أو Instagram.

فيسبوك وإنستجرام أصبحا مجبران على خفض الاشتراك الخالي من الإعلانات في أوروبا بنسبة 40%

لن يضطر المشتركون الحاليون إلى فعل أي شيء حيث سيتم تخفيض السعر تلقائيًا، وأكدت Meta أيضًا أنها ستطلب مرة أخرى من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي اختيار تجربة الإعلانات المفضلة لديهم على Facebook وInstagram، خاصة وأن سعر الاشتراك قد تم تخفيضه.

وأخيرًا، أعلنت Meta أنه استجابة لملاحظات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، ومن أجل الاستمرار في تقديم خدماتها مجانًا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في المنطقة، ستطلق خيارًا إضافيًا لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يختارون استخدام Facebook وInstagram مجانًا مع الإعلانات من اختيار رؤية "إعلانات أقل تخصيصًا"، وهذا يعني في الأساس أن Meta ستستخدم قدرًا أقل من بياناتك عند تحديد الإعلانات التي ستعرض عليك.