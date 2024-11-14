شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف إعلانات إلى ثريدز بداية العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وفقا لتقرير من The Information ، تستعد شركة Meta لإضافة إعلانات إلى Threads في أقرب وقت من العام المقبل، وكجزء من خطتها ستسمح Threads لعدد صغير من المعلنين بإنشاء ونشر الإعلانات في يناير.

وهذا يتماشى مع ما ذكره أليكس هيث فى التقرير عن طرح الإعلانات في يوليو ، كما أكد رئيس إنستجرام آدم موسيري أن ميتا تخطط "بالتأكيد" لجلب الإعلانات إلى Threads.

وقال موسيري في ذلك الوقت: "أتفهم سبب مخاوف الناس، ولكن في نهاية المطاف نحن شركة وتحتاج Threads إلى جني أموال كافية لدفع ثمن الأشخاص والخوادم اللازمة لتشغيل الخدمة وتقديمها للناس مجانًا".

وفى أحدث تقرير أرباح لها ، قالت Meta إنها حققت 39.8 مليار دولار من عائدات الإعلانات خلال الأشهر الثلاثة السابقة يمثل 97% من إجمالي إيراداتها ، خلال مكالمة الأرباح، قالت المديرة المالية لشركة Meta سوزان لي إن الشركة لا تتوقع أن تصبح Threads "محركًا ذا مغزى" للإيرادات في عام 2025.

وأوضح التقرير أنه غير واضح حتى الآن كيف ستظهر الإعلانات على Threads، ولكنها قد تظهر كمنشورات "مدعومة"، وهو أمر اكتشفه المهندس العكسي Alessandro Paluzzi مؤخرًا أثناء التطوير.

وعندما سُئل المتحدث باسم Meta ماثيو تاي عن تقرير The Information ، لم يشارك سوى المعلومات الحالية حول الإعلانات في التطبيق ، وقال تاي: "نظرًا لأن أولويتنا هي بناء قيمة للمستهلك في المقام الأول والأخير، فلا توجد إعلانات أو ميزات تحقيق الدخل حاليًا على Threads"، ورفض التعليق على خطط Meta المستقبلية.

قد يلجأ المعلنون إلى Threads إذا كانوا يبحثون عن بديل أكثر أمانًا لـ X، لكن تقريرًا صدر اليوم من The Financial Times يقول إن بعض المعلنين يخططون للعودة إلى X لكسب ود إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترامب ، من ناحية أخرى قالت الرئيسة التنفيذية لشركة Bluesky جاى جرابر إنها لن "تضفى" على هذه المنصة المتنامية المزيد من الإعلانات .