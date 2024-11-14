تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتفي iQOO Neo10 وiQOO Neo10 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات الشاشة في إصدارات iQOO القادمة من هاتفي iQOO Neo10 وiQOO Neo10 Pro.

كانت التفاصيل السابقة قد أكدت على دعم هاتفي iQOO Neo10 وiQOO Neo10 Pro بنفس سعة البطارية 6100 mAh، كما يأتي الهاتفين بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومن المقرر أن تتميز الهواتف بوزن يتراوح بين 190 إلى 198 جرام.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة التي جاءت من “Digital Chat Station” أن يتميز الهاتفين بشاشة LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن يأتي ثقب الكاميرة بحجم أصغر مقارنة بهاتف Neo9.

كما تتميز الهواتف بحواف نحيفة في الإتجاهات الأربعة من الشاشة، وتشير التسريبات إلى أنها قد تكون أنحف الحواف التي قدمت في تصميم الهواتف الذكية حتى الآن.

أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم مختلف إلى حد ما في هواتف iQOO Neo10، إلا أنها لا تختلف بشكل كبير عن تصميم الكاميرة في هواتف Neo9.

من جانب أخر تدعم iQOO الجيل القادم بمعايير تعتيم لحماية العين في الشاشة، كما تدعم الشركة هاتف Neo10 Pro بمعالج Dimensity 9400، بينما يأتي هاتف Neo10 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وتدعم الشركة كلا الهاتفين بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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