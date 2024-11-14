شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة وول ستريت تختبر ملخصات المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تجري صحيفة وول ستريت جورنال تجارب على ملخصات المقالات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تظهر في أعلى قصصها الإخبارية ، و تظهر الملخصات في شكل مربع "نقاط رئيسية" مع نقاط تلخص القطعة.

ورصد موقع The Verge الاختبار على قصة حول خطط ترامب لوزارة التعليم، وأكدت الصحيفة أنها تختبر الميزة لمعرفة كيفية استجابة القراء.

ويحتوي مربع "النقاط الرئيسية" على رسالة توضح أن "أداة الذكاء الاصطناعي أنشأت هذا الملخص" وأن الملخص تم فحصه بواسطة محرر و يشير المربع أيضًا إلى صفحة حول كيفية استخدام WSJ و Dow Jones Newswires لأدوات الذكاء الاصطناعي .



وتقول تانيث إيفانز، رئيسة قسم الوسائط الرقمية في صحيفة وول ستريت جورنال ، في تصريح لموقع The Verge : "نقوم دائمًا بتقييم التقنيات الجديدة وطرق سرد القصص لتوفير المزيد من القيمة لمشتركينا وتحقيقًا لهذه الغاية، نجري حاليًا سلسلة من اختبارات A/B لفهم احتياجات مستخدمينا فيما يتعلق بالتلخيص.

وتقوم غرفة الأخبار بذلك جنبًا إلى جنب مع الزملاء في مجال التكنولوجيا وأثناء التحدث مع القراء في كل خطوة على الطريق ، كما نكشف أيضًا عن كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم صحافتنا كلما تم استخدامها".

وانتشرت الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر مواقع ومنصات الأخبار، حيث يتم تلخيص المقالات بتطبيقات مثل Particle، باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا.