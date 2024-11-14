تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy A36 بترقية في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الفئة المتوسطة Galaxy A36، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط سامسونج لدعم هذا الإصدار بترقية في الكاميرة.

تستعد العملاق الكوري لجلب إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy A للأسواق، ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy A35 في شهر مارس الماضي.

وتشير أحدث التقارير إلى أن إصدار A36 المرتقب يأتي بترقية في إعدادات الكاميرة، فإلى جانب المستشعر الرئيسي المميز بدقة 50 ميجا بيكسل على غرار الإصدار السابق، تدعم سامسونج الإصدار الجديد بكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

وتشير التوقعات إلى أن الترقية في كاميرة السيلفي ستقدم جودة أعلى في التصوير مع تحسينات مقارنة بكاميرة السيلفي التي قدمت في سلسلة هواتف Galaxy A حتى الآن والتي تتميز بدقة 13 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تقدم كاميرة السيلفي المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل في هاتفي A56، وA36، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الكاميرات لن تأتي بنفس الآداء في كلا الهاتفين، على أن تأتي الكاميرة في هاتف A56 بتحسينات أكثر.

يذكر أن التسريبات لم توضح أي ترقيات أخرى في الكاميرات المميزة بزوايا فائقة الإتساع وكاميرة أو كاميرة macro، إلا أن سامسونج إعتادت أن تقدم ترقيات بسيطة في كل جيل جديد من سلسلة Galaxy A.

أيضاً أوضحت تسريبات إختبارات الآداء لهاتف Galaxy A36 أن سامسونج تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 15، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن هذا الإصدار في حدث يعقد في مارس.

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