تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد موعد إنطلاق سلسلة vivo X200 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن موعد إطلاق سلسلة هواتف vivo X200 للأسواق العالمية، حيث من المقرر أن ينطلق الحدث في 19 من شهر نوفمبر الجاري.

قدمت vivo سلسلة هواتف vivo X200 في السوق الصيني في 14 من شهر أكتوبر الماضي، والآن تستعد الشركة للتوسع بالسلسلة في أسواق جديدة.

ولقد جاء تأكيد الشركة اليوم في عدد من الإعلانات التشويقية التي نشرت من ماليزيا، والتي كُشِف فيها عن موعد الحدث لاحقاً هذا الشهر، على أن يبدأ الحجز المسبق بعد مرور ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تقدم الشركة في الحدث كلاً من هاتفي vivo X200، وvivo X200 Pro، إلا أن المتجر الرسمي لم يؤكد على إطلاق هاتف X200 Pro mini في الأسواق العالمية، لذا من المتوقع أن تقدم الشركة هاتف X200 في الأسواق الجديدة باللون الأخضر.

يذكر أن هواتف vivo X200 تنطلق برقاقة معالج Dimensity 9400، كما تدعم الشركة الهاتفين بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، على أن يبدأ سعر الإصدار الرئيسي من 600 دولار، ويأتي إصدار Pro بسعر يبدأ من 745 دولار.

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