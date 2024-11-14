شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تفرض 800 مليون يورو غرامة على شركة "ميتا" والان نبدء بالتفاصيل

إضرار بالمنافسة

واتهمت شركة ميتا بتشويه المنافسة من خلال ربط أعمالها في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت بشبكتها الاجتماعية، وتعريض مستخدمي فيسبوك تلقائيا لتطبيق ماركت بليس سواء أرادوا ذلك أم لا، واستبعاد المنافسين.

الدمام - شريف احمد - فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 72ر797 مليون يورو على شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بسبب انتهاكات لقانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي لصالح فيسبوك ماركت بليس.وأصدرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل المكون من 27 دولة وأعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار، العقوبة بعد أن خلص تحقيقها الطويل إلى أن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن وتصرفت بسلوك مناهض للمنافسة.كما أبدت أيضا قلقها من أن شركة ميتا تفرض شروطا تجارية غير عادلة مع شروط الخدمة التي سمحت للشركة باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات- التي تم إنشاؤها من المنافسين الذين يعلنون على فيسبوك أو انستجرام لصالح تطبيق ماركت بليس.وقالت ميتا في بيان إن القرار لم يثبت أي "ضرر تنافسي" وقع على المنافسين أو المستهلكين و"يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة بالنسبة لخدمات القوائم المبوبة عبر الإنترنت ، وتعهدت الشركة بالاستئناف.