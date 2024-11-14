شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تلاحق آبل تطالب بتعويض 3 مليارات جنيه استرلينى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رفعت جمعية حقوق المستهلك البريطانية المستقلة Which، دعوى قضائية ضخمة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 3.8 مليار دولار، ضد شركة Apple، بعدما اتهمتها بانتهاك قانون المنافسة وحرمان عملائها من خدمة التخزين السحابي iCloud باهظة الثمن، وتقول إنه إذا نجحت الدعوى، فقد يحق لـ 40 مليون مالك لجهاز Apple في المملكة المتحدة استعادة أموالهم.

وتعود تفاصيل الدعوى القضائية ضد آبل، إلى أن عملاء شركة آبل يستحقون ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني نتيجة لفرض شركة التكنولوجيا خدمات iCloud على العملاء وقطع المنافسة من الخدمات المنافسة، و من خلال رفع هذه الدعوى، تُظهر Which،للشركات الكبرى مثل Apple أنها لا تستطيع خداع المستهلكين في المملكة المتحدة دون مواجهة عواقب ، كما إن اتخاذ هذا الإجراء القانوني يعني أنه يمكننا مساعدة المستهلكين في الحصول على التعويض المستحق لهم، وردع السلوك المماثل في المستقبل وخلق سوق أفضل وأكثر تنافسية."

وتقول المجموعة إن برنامج iOS الخاص بشركة Apple هو احتكار، ويتعمد جعل من الصعب على عملائها استخدام خدمات أخرى غير iCloud لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى ، وبمجرد أن يبدأ أصحاب الأجهزة في استخدام iCloud، يصبح من الصعب أيضًا نقل البيانات إلى خدمة أخرى ، كما تزعم Which أن Apple تفرض رسومًا زائدة على اشتراكات iCloud، بمجرد تجاوز حد 5 جيجابايت المضمن ، وتقول إن الأسعار استمرت في الارتفاع لـ iCloud، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 20٪ و 29٪ عبر المستويات المتاحة في عام 2023 وحده.

وتطالب شركة Which، شركة Apple بتعويضات للمستهلكين الذين اشتركوا في iCloud منذ بداية أكتوبر 2015، وسيبلغ متوسط ​​التعويض الفردي 70 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، أو حوالي 88 دولارًا، وتطلب شركة Which، من شركة Apple أن تعيد للمستهلكين أموالهم، وأن تسهل تغيير مزودي خدمات السحابة في iOS لتجنب التقاضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها شركة أبل نفسها في ورطة بسبب نظام التشغيل iOS وادعاءات الاحتكار. ففي مارس 2024، فقد رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة أبل بسبب خلق احتكار ببرنامج iOS الخاص بها، وبعد بضعة أشهر فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة أبل بسبب ادعاءات بأن متجر التطبيقات يعوق المنافسة.