شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى.. صندوق أسود ملىء بالمخاوف فى مجال الصحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت تمار شيف، الأستاذة بمدرسة جروسمان للطب، إن الذكاء الاصطناعى بمثابة صندوق أسود حيث أن التكنولوجيا تم تدريبها على بيانات عبر خوارزميات معقدة وهذا النموذج الآن صعب فهمه، كما أن له طريقة تفكير ذاتية عبر تطوير نفسه من البيانات.

وأضافت شيف، خلال القمة العالمية للابتكار WISH، المنعقدة بالدوحة، أنه يجب علينا أن نجرى أبحاث علمية مع طرح الأسئلة حول التقنية، حيث أن الأمر سيكون حساس عند استخدام المريض للتقنية، ويجب أن تكون هناك معايير موحدة فى المساءلة الطبية.

وأوضحت شيف، "علينا تعريف الذكاء الاصطناعى أولا، لأنه يتدخل فى كل شيء منها صناعة الدواء والتشخيص والعلاج أيضا لذلك يجب أن نتعامل مع المخاوف المحيطة حول التكنولوجيا، ويجب تطبيق بعض الآليات على الذكاء الاصطناعي".

وتابعت، "يجب أن نناقش ونتنبأ بالمشكلة قبل أن تحدث وليس بعد أن تحدث ويجب تضمين الأطراف المعنية فى ذلك ومن ثم الحصول على النتائج، حتى نكون على وعى بمواجهة الذكاء الاصطناعي".