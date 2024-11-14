شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قمة الابتكار": لن نتمكن من حل مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال العلم فقط والان مع تفاصيل الخبر

اتفقت لجنة دولية من خبراء الصحة على إجراءات ذات أولوية لحماية مستقبل المضادات الحيوية في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH).

وتضمن المتحدثون في اللجنة سالي ديفيز، المبعوثة الخاصة لمقاومة مضادات الميكروبات في المملكة المتحدة؛ والدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية؛ وسعادة الدكتورة كارين تيجمارك ويزيل، سفيرة الصحة العالمية بوزارة الخارجية السويدية؛ والدكتور كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود؛ والدكتورة نور شمس، الصيدلانية السريرية في فريق عمل منظمة الصحة العالمية.

وأجرى اللورد دارزي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، محادثة أمام اللجنة، حيث قال: "من الواضح تمامًا، بالنظر إلى كل الأدلة، أنك لن تتمكن أبدًا من حل مشكلة المقاومة من خلال العلم فقط".

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة الاعتراف بمقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها حالة طوارئ علمية وسلوكية عالمية ومتعددة القطاعات ومتعددة الأجيال، وفقًا لتقرير جديد بعنوان "معالجة مقاومة مضادات الميكروبات: كيفية الحفاظ على عمل المضادات الحيوية للقرن القادم"، والذي صدر قبل القمة مباشرة، يجب أن يكون الحفاظ على المضادات الحيوية أولوية للعمل بين قادة نظام الصحة البشرية، فضلاً عن صحة الحيوان والبيئة والأمن الغذائي والزعماء الاقتصاديين.

وقال المؤلفون إنه بدون المضادات الحيوية، سيتوقف الطب الحديث عن الوجود كما نعرفه.

قدمت اللجنة توصيات، واستكشفت الفرص لمزيد من العمل في إشراك المواطنين العالميين، والعلوم الانتقالية، والسياسات والتنظيم.

علقت سالي ديفيز على فائدة إعادة صياغة تحدي مقاومة مضادات الميكروبات على أنه ليس الفوز في الحرب، بل عدم خسارتها: "السؤال هو: كيف ننقذ الأرواح ونعيش مع البكتيريا؟ حيث نحتاج إلى أن نكون، البلدان الغنية على وجه الخصوص، في توازن مع ما هو متاح، لحماية الناس، لم نصل إلى هناك بعد، وما زال أمامنا طريق عادل لنقطعه، لكنني متفائلة ".

جدير بالذكر أن القمة بدأت هذا العام في 13 نوفمبر، وتضمن حفل الافتتاح، الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، كلمات الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة السابقة في قطر؛ واللورد دارزي أوف دنهام، الرئيس التنفيذي للمؤتمر؛ وكريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود.