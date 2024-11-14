تكنولوجيا: مراجعة لعبة Lego Horizon Adventures

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صممت لعبة Lego Horizon Adventures كإعادة سرد بتجربة مرحة للعبة الأكشن “Horizon Zero Dawn”، وفي السطور القادمة نستعرض التجربة المميزة للعبة Lego Horizon Adventures.

قدمت “Lego” لعبة Lego Horizon Adventures بتجربة مرحة للعبة الأكشن الشهيرة دون أن تتعمق في الإطار القصصي المميز لعالم “Horizon” أو أصول شخصية “Aloy”، ويختلف إصدار Lego بالتأكيد بالتجربة السلسة التي تتميز بها هذه الفئة من الألعاب والتي تقدم تجربة ممتعة للاعب.

ولقد إستمرت اللعبة على مدار 12 ساعة في مواقع مألوفة مثل “الغابات الكثيفة والمليئة بالأشجار في “Sacred Lands”، وجبال “Snowchant” الجليدية، إلى جانب صحراء “Sunfall” المميزة بالحرارة المرتفعة، حيث سيكون على اللاعب تنفيذ مهمه في كل موقع مع خوض المعارك التي سيقاتل فيها اللاعب الآلات والقبائل مع الكثير من المغامرات.

كما سيمر اللاعب في أحداث الرحلة بالصناديق المليئة بالأحجار الكريمة أو أموال “Lego” والتي سيكون على اللاعب جمعها في المغامرة، أيضاً سيمر اللاعب ببعض المهام التي ستتطلب البناء أو هدم الأشياء في مسار الرحلة، والتي تكشف عن مغامرة ممتعة ومليئة بالمرح.

وينضم إلى شخصية “Aloy” في أحداث اللعبة مجموعة من الحلفاء مثل “Rost” المعلم والأب، و”Varl” وهو صياد، إلى جانب “Teersa” وهي زعيم القرية المميزة بالشخصية المرحة، وهناك أيضاً “Erend” وهو الوحش الذي يشتهر بالشخصية المحبوبة مع المطرقة الكبيرة، مع آداء صوتي يؤثر بشكل كبير على التجربة الرائعة في أحداث اللعبة.

عالم Horizon بتجربة ممتعة مع “Lego”

وتعود شخصية “Sylens” التي إشتهرت بالتحفظ في اللعبة، ويدعم “Aloy” وأصدقاءها من بعيد، مع آداء صوتي جديد لهذه الشخصية لا يتوافق مع الأجواء المرحة لأحداث لعبة Lego، إلا أن قرار مطور اللعبة بإعطاء الشخصية دور “DJ” يعد رؤية جديدة وغير تقليدية تحاكي المميزات الغريبة التي تشتهر بها الشخصيات الأخرى في اللعبة مثل حب شخصية “Varl” الصياد للقصص المصورة بشكل كبير، وأيضاً حب “Erend” للدونات بشكل مفرط.

وبشكل عام تقدم “Lego” سحر خاص على عالم “Horizon” مع رؤية جديدة وذكية لإنشاء المباني بشكل متهالك للتسلق، أو أجزاء مدمرة في الطرق والتي يتخللها بعض التفاصيل الأخرى مثل مركز شرطة “Lego” التقليدي، لهذا تختلف لوجو عن الرؤية الأصلية للعبة “Horizon” إلا أن هذا الإختلاف لن يؤثر على متعة اللعبة والمغامرة حتى في وجود بعض التفاصيل التي قد تشتت تركيز اللاعب.

ولا يختلف الحال مع الموسيقى التصويرية لأحداث اللعبة التي تتبنى بعض المؤثرات التي إشتهرت بها لعبة “Horizon Zero Dawn” مع إضافة جديدة مستوحاة من EDM وموسيقى البوب، لذا تأتي الموسيقى التصويرية بآداء رائع في أحداث اللعبة.

من جانب أخر تتضمن مستويات اللعبة عدد محدود من الأقسام الرئيسية والتي تشمل القسم الإستكشافي وهي مرحلة تتطلب البحث عن الصناديق والتي تكون محدودة وتحتوي على مسامير أو أسلحة أو أدوات نادرة وأيضاً لن تجد لهذه الأدوات النادرة الكثير من الإستخدامات غالباً، مع ساحات لخوض القتال مع الآلات والقبائل.

أيضاً تتضمن بعض المراحل منصة للقفزات البسيطة، ومسارات سيكون عليك أن تتسلقها عند مطادرة “Tallneck” لإنهاء مرحلة اللعبة، إلا أن مستويات “Cauldron” في اللعبة تتضمن منصات أكثر صعوبة، والتي تحتاج إلى إستخدام الأسلحة لتشغيل الأشياء المتحركة أو لفتح الأبواب وتخطي المرحلة، ورغم إختلاف المراحل على مستوى اللعبة إلا أن الرؤية الرئيسية لسير الأحداث يمكن التنبؤ بها بسلاسة.

وتفتقر اللعبة لبعض التفاصيل، فرغم الأحداث القتالية، ومراحل المنصات التي سيكون على اللاعب أن يتخطاها، إلا أن اللعبة لا تتضمن ألغاز للحل، كما أنها لا تتضمن أسرار محجوبة للحصول على مميزات أكثر في اللعبة.

من جانب أخر تفتح الكتل الحمراء إختيارات للأزياء، مع بعض عناصر التخصيص مثل مضاعفة عدد الأدوات، أو معادل صوتيات 8بت، لذا لن تجد إستخدامات أكثر لهذه الكتل الحمراء.

ويمكنك الإستفادة من التخصيص في اللعبة للحصول على مميزات أكثر لمتعة أكبر في لعبة Lego Horizon Adventures، حيث تقدم الكتل الحمراء والذهبية التي يصل عددها إلى أكثر من 100 عناصر جديدة للاعب، لذا سيكون لديك الفرصة لجمع هذه الكتل للحصول على أزياء جديدة أو إضافة تعديلات في المدينة، ويمكنك الحصول عليها بعد إنهاء المستويات، أو إنهاء المهام في “لوحة المجتمع”.

وتتطلب لوحة المجتمع من اللاعب تغيير الأزياء بإستمرار، أو إرتداء أزياء خاصة ببعض الشخصيات من “Ninjago” قبل القضاء على الأعداء، يمكنك أيضاً تخصيص بعض الأبنية بأدوات تدعمك في بعض المهام مثل إصطياد السمك، أو اللعب مع الحيوانات.

يمكنك أيضاً إجراء تغييرات جذرية بعمليات التخصيص التجميلية مثل تزيين جميع سكان المدينة، أو إضافة عربات الأكل السريع، أو وضع تنانين على أسطح المنازل.

كما يتوفر للاعب اثنان من الخيارات البسيطة للمهارات إلا أنها تدعم اللاعب بشكل جيد، على أن تدعم الأولى الفريق بشكل كامل، بينما تعود المهارات الأخرى لكل شخصية في الفريق، وتتضمن المهارات الشفاء، وتمديد مدة تجميد الأعداء، والصدمات وأيضاً النار.

ويمكن للشخصيات أن تحصل على مهارات مثل زيادة الحد الأدنى للصحة، أو الضرر الذي تلحقه الشخصية بالأسلحة المستخدمة، كما يمكن إكتساب مهارات جديدة مع الإرتقاء إلى مستوى جديد في اللعبة.

كما تتمتع “Aloy” بميزة التركيز لإستهداف أجزاء محددة في الجسم، أو تغيير أسلوب اللعب، أيضاً يمكن الإستفادة من المهارات بشكل خاص في الفوز بالقتال مع زعماء الأعداء.

وتختلف لعبة Lego Horizon Adventures عن ألعاب Lego الأخرى، حيث لن يعيدك الموت في أحداث اللعبة إلى المعركة من جديد، ولكن سيعود اللاعب إلى نقطة بداية المنطقة التي وصل إليها اللاعب.

من جانب أخر تقدم اللعبة 5 مستويات من الصعوبة، كما تتضمن اللعبة بعض الإختيارات الرائعة في الأسلحة الموجهة، أو القنابل التي تعمل على جذب الأعداء في نقطة واحدة قبل الإنفجار.

الخاتمة

تقدم لعبة Lego Horizon Adventures رؤية جديدة وغير تقليدية للعبة Horizon Zero Dawn، مع إضافة أجواء مرحة بنظرة Lego والشخصيات المميزة، مع المؤثرات الصوتية الرائعة، أيضاً تأتي اللعبة بأجواء قتالية رائعة مع عدد من مستويات الصعوبة التي تتحدى اللاعبين.

من جانب أخر تتميز تجربة الأدوات والأسلحة المتاحة في اللعبة بالعشوائية والتي تظهر بوضوح في بعض التحديات ومستويات الصعوبة، إلا أنها تتبنى نفس الرؤية التي إشتهرت بها Horizon في محاولة إستخدام العناصر والأسلحة المتاحة في القتال وتخطي التحديات.