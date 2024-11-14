شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية الأمريكية تتهم ميتا بشراء إنستجرام وواتساب بهدف قمع المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

حركت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، والتي تتهم الشركة بالهيمنة على صناعة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحواذها على Instagram وو WhatsApp، وفقًا لحكم قاضي محكمة مقاطعة واشنطن .

وتعود تفاصيل الدعوى ضد ميتا إلى عام 2020، بعدما زعمت أن الشركة اشترت منافسين Instagram و WhatsApp في محاولة لقمع المنافسة، ورفض القاضي جيمس بواسبيرج في البداية دعوى لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2021 ، لكن الوكالة قدمت شكوى معدلة، والتي سمح لها في النهاية بالمضي قدمًا .

وفي أبريل ، طلبت شركة Meta من المحكمة مرة أخرى رفض قضية لجنة التجارة الفيدرالية ، وقد حكم بواسبيرج الآن لصالح لجنة التجارة الفيدرالية إلى حد كبير، رغم أنه رفض ادعاءً مفاده أن شركة Meta تصرفت بشكل معادٍ للمنافسة من خلال منع المطورين من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع تطبيقاتها.

ومن جانبه قال المتحدث باسم شركة Meta كريستوفر سجرو إن الشركة "واثقة" من أن المحاكمة ستظهر أن استحواذها على Instagram وWhatsApp كان "جيدًا" للمستهلكين.

وبعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية لهذه الصفقات وإقرارها، وعلى الرغم من الأدلة الساحقة على أن خدماتنا تتنافس مع YouTube وTikTok وX وiMessage من Apple والعديد من الخدمات الأخرى، تواصل اللجنة بشكل خاطئ التأكيد على أنه لا توجد صفقة نهائية حقًا، ويمكن معاقبة الشركات على الابتكار".

على الرغم من أن دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية تم رفعها أثناء وجود الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن تتبنى إدارته القادمة نهجًا أكثر تساهلاً تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ ، وتلاحظ الشركات الكبرى ذلك .

وبدأ مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta إلى جانب قادة شركات التكنولوجيا الكبرى الآخرين ، في التقرب من ترامب ، الذي من المتوقع أن يحل محل رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان.