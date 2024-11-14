شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تطلق ميزة جديدة تكون بمثابة دليل للمطاعم والمزارات الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خرائط جوجل، عن ميزة جديدة أطلق عليها"استكشاف على طول مسارك" للتوقفات المخصصة أثناء القيادة، والهدف الرئيسي هو أن تجعل رحلتك أكثر سهولة و راحة، وستتيح لك الميزة العثور على مناطق الجذب المقترحة والمطاعم والمعالم والمناظر الطبيعية الخلابة، لتمنحك تجربة أكثر تخصيصًا من الإصدارات السابقة من الوظائف المماثلة على التطبيق.

وستساعدك خرائط جوجل الآن على استكشاف المزيد مع أحدث تحديث لها، المتوفر لكل من Android وiOS، وتمكنك من استكشاف العالم في سيارتك .

كما تقترح ميزة "استكشاف على طول مسارك" الجديدة المحطات التي قد تهمك، كما تشير إلى الأماكن ذات الأهمية، بما في ذلك المقاهي المحلية أو المناظر الطبيعية الخلابة، و يقوم تطبيق خرائط جوجل بذلك نيابة عنك حتى لا تحتاج إلى التخطيط المسبق.

وحتى تتمكن من الحصول على تلك الميزة، تحتاج إلى النقر فوق إضافة محطات عند إدخال وجهتك، والتي تظهر لك اقتراحات على الخريطة للمطاعم والأماكن الموصى بزيارتها، كما يمكنك أيضًا اختيار موضوع معين من الشاشة ورؤية اقتراحات له، وأيضا يمكنك معاينة المعلومات حول كل اقتراح قبل إضافته إلى رحلتك.

تعمل هذه الميزة الآن مثل مساعد رحلة على الطريق أكثر من كونها دليلًا كبيرًا لجميع المطاعم في منطقة معينة.