تكنولوجيا: إطلاق لعبة Monster Hunter Outlanders على اندرويد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت CAPCOM عن إطلاق لعبة جديدة في سلسلة Monster Hunter للهواتف المحمولة، باسم Monster Hunter Outlanders. بعد إطلاق Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles في يوليو، تعود الشركة مع هذا الإصدار الجديد الذي يعد بتقديم تجربة Monster Hunter كاملة، بعيدًا عن أسلوب ألعاب الألغاز.

تتولى تطوير اللعبة شركة TiMi Studio Group، المعروفة بألعاب مثل Call of Duty: Mobile وPokemon Unite. تُصنف Outlanders كلعبة بقاء في عالم مفتوح، وتدعم اللعب الفردي والتعاوني (حتى أربعة لاعبين)، وتضم مناطق حيوية متعددة كالغابات والمستنقعات والصحاري.

يعتمد اللاعبون على مخلوقات بيئية وحيل ميدانية لزيادة فرصهم أثناء الصيد، وتوفر اللعبة نظامًا متكاملًا للصياغة. رغم التزام اللعبة بروح سلسلة Monster Hunter، أكدت CAPCOM أن Outlanders ستتميز بنظام معركة فريد ومُحسّن للهواتف المحمولة. يتمكن اللاعبون من تجنيد الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) التي يصادفونها أثناء المغامرة والسيطرة عليهم خلال عمليات الصيد.

بالإضافة إلى ذلك، تعود مخلوقات Palico كرفاق للاعبين في جمع الموارد ومطاردة الوحوش. لم تحدد CAPCOM موعد الإصدار العالمي لـ Monster Hunter Outlanders بعد، لكنها أعلنت عن خطط لإجراء اختبارات تجريبية لفترات محدودة في بعض المناطق قبل إطلاق اللعبة رسميًا على منصات iOS واندرويد.

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