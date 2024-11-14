شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone SE 4 سيكون أرخص موبايل ايفون يوفر Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أبل ستطلق هاتف iPhone الجديد منخفض التكلفة - iPhone SE 4 - في أوائل عام 2025، ومن المتوقع أن يجلب هذا الجيل القادم من iPhone SE العديد من الترقيات على iPhone SE 3 لعام 2022، مما يوفر خيارًا مناسبًا للميزانية للمستخدمين لتجربة iOS دون الاستثمار في الطرز الرائدة.

ووفقًا للشائعات الصناعية، يمكن أن تبدأ Apple في إنتاج iPhone SE 4 في وقت مبكر من ديسمبر 2024، ومن المتوقع إطلاقه عالميًا بحلول أبريل 2025، ومع وصوله، من المتوقع أن يصبح iPhone SE 4 الجهاز الأكثر تكلفة من أبل الذي يتميز بأحدث مجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتقنية ذكاء Apple.

ولعل جوهر جاذبية iPhone SE 4 هو شريحة A18 المتوقعة، والتي من المحتمل أن تكون مستمدة من نفس الخط الذي يعمل على تشغيل iPhone 16 القادم، وستمثل هذه الشريحة ترقية كبيرة على A15 Bionic المستخدمة في طرز SE السابقة، بما في ذلك SE 3.

وإذا تم تضمين شريحة سلسلة A18 بالفعل، فسوف تمكن SE 4 من دعم Apple Intelligence، مما يوفر ميزات مثل Siri المحدثة وأدوات الكتابة وأدوات تحرير الصور والمزيد.

ترقية رئيسية أخرى متوقعة هي تصميم SE 4، حيث من المتوقع أن تقوم Apple بتحديث مظهر الجهاز ليشبه iPhone 14 بشكل أكبر، وتشير التقارير إلى أن SE 4 قد يزيل زر الصفحة الرئيسية المادي ويتبنى حواف أنحف، مما يسمح بشاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة مقارنة بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة في SE 3.

وبالإضافة إلى تغييرات التصميم، يشاع أيضًا أن SE 4 سيقدم Face ID، مما يوفر طريقة أكثر أمانًا وراحة لفتح قفل الهاتف وأكثر انسجامًا مع الطرز الرائدة.

ومن حيث الكاميرا، من المتوقع أن تقوم شركة Apple بترقية الكاميرا الفردية بدقة 12 ميجابكسل في SE 3 إلى كاميرا أحادية العدسة بدقة 48 ميجابكسل في SE 4.

ومن المفترض أن يؤدي هذا المستشعر عالي الدقة إلى صور أكثر وضوحًا وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة.

وفي حين أن SE 4 قد لا يتميز بإعداد متعدد العدسات، فإن المستشعر الجديد جنبًا إلى جنب مع Apple Intelligence يمكن أن يعزز Smart HDR والوضع الليلي وقدرات تحرير الصور، ومن المتوقع أيضًا ترقية الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، مما يعد بصور شخصية أفضل وجودة مكالمات فيديو.

ومن المرجح أيضًا أن تشهد عمر البطارية زيادة في SE 4، وتشير التقارير إلى بطارية أكبر بسعة 3279 مللي أمبير في الساعة، وهو تحسن كبير عن سعة SE 3 البالغة 2018 مللي أمبير في الساعة، ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتميز SE 4 بشحن USB-C، مع دعم الشحن السريع على الأرجح عند 20 وات لعمليات تشغيل أسرع.

أما بالنسبة للسعر، فيقترح محللو الصناعة أنه في الولايات المتحدة من المرجح أن تحدد Apple سعر iPhone SE 4 بين 499 دولارًا و549 دولارًا - وهو أعلى قليلاً من السعر الأولي لـ SE 3 البالغ 429 دولارًا مع تبرير ميزات SE 4.