شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمة العالمية للابتكار تواصل فعالياتها فى اليوم الثانى على التوالى بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة "WISH"، فعالياتها لليوم الثانى على التوالي، حيث افتتحت الجلسة الصباحية بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، بالإضافة لعدد من ممثلي المنظمات الدولية لاستكمال الحديث عن الحلول الجديدة والمبتكرة لتقديم الخدمات الصحية خاصة في مناطق الصراع.

وشملت الجلسات النقاشية على موضوعات خاصة بعرض البيانات الطبية وعلى مشكلات صحية محورية مثل مرض السل والرعاية التلطيفية، إلى جانب العديد من الموضوعات الحيوية في مجال الرعاية الصحية، والحلول مبتكرة للقضاء على مرض السل بين اللاجئين والمهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك سيكون الإعلان عن نتيجة مسابقة القمة للابتكارات والكشف عن المبتكرين الفائزين، وتشمل الجلسات أيضا الحديث عن التكنولوجيا والطب والأخلاقيات والشريعة.

جدير بالذكر أن قمة الابتكار WISH، هى مبادرة من مؤسسة قطر، تعقد مرة كل سنتين مخصصة لالتقاط ونشر أفضل الأفكار والممارسات القائمة على الأدلة لمعالجة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحا في العالم، ويضم مؤتمر ويش 2024 أكثر من 200 خبير في مجال الصحة يتحدثون عن الأفكار والممارسات القائمة على الأدلة في مجال ابتكار الرعاية الصحية.