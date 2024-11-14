شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الصحة الفلسطينى: نحمل فى جيناتنا الصمود.. سنتعافى ونشفى كطائر الفيلق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن فلسطين تشهد الكثير من أعمال العدوان والوضع مأساوى لكن تعافى الأشخاص من حولى فى غزة يدعمنى شخصيا، مؤكدا "هناك أمر نحمله فى جيناتنا وهو الصمود، حتى الأطفال صغار السن فى غزة بدأوا يدركوا معنى الوطن.. نحن مثل أاشجار الزيتون منذ آلاف السنوات هناك وسنظل".

وأضاف وزير الصحة الفلسطيني، خلال القمة العالمية للابتكار بالدوحة WISH، "كل هذا الاحساس بالانتماء هو ميراث نتوارثه من الآباء للأبناء والأحفاد، نرى بعضنا البعض نرى شخص تعرض للإصابة وتعافى ونشفى معا"، مطالبا على أهمية وقف إطلاق النار والمعركة المجنونة على الفور".

وأكد وزير الصحة الفلسطيني، "أن الشفاء والتعافى يحدث من الداخل فمثل طائر الفيلق سنتعافى ونشفى".

شارك فى الجلسة المخصصة لللتحدث عن إعادة بناء البلاد التى تشهد صراعات عدد من ممثلى المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وال UNRWA، وذلك خلال اليوم الثانى من القمة العالمية للابتكار فى الرعاية الصحية WISH المنعقدة بالدوحة.