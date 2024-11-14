تكنولوجيا: تحديث Android Auto 13.3 يضيف دعم محطات الراديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح جوجل تحديثًا جديدًا لنظام Android Auto، ويتضمن هذا التحديث تحضيرًا لميزة تحكم جديدة في الوسائط، بما في ذلك مجموعة متنوعة من محطات الراديو.

خلال الأشهر الماضية، طورت جوجل هذه الميزة المتعلقة بالوسائط المحلية للسيارات، وربما يسمح تطبيق “Car Media” باستخدام المعلومات المخزنة محليًا، بالإضافة إلى دعم محطات الراديو، كما ذُكر في تقارير سابقة من يوليو.

واصلت جوجل العمل على هذه الوظيفة عبر تحديثات في سبتمبر وأكتوبر، لكن لم تُطلق الميزة رسميًا بعد. الآن، يُطرح تحديث Android Auto 13.3 في الإصدار التجريبي، ورغم عدم ظهور وظيفة الراديو أو “وسائط السيارة” بشكل فعلي، إلا أن التحديثات المستمرة خلف الكواليس تشير إلى التقدم.

في التحديث الأخير، أُدرجت أنواع موسيقية وفئات لمحطات الراديو تتضمن “الراديو” بوضوح، مثل:

موسيقى الروك الكلاسيكية

موسيقى الريف

الهيب هوب

موسيقى الجاز

الإيقاع والبلوز

الأخبار

الرياضة

الطقس

يتوقع أن تتاح هذه الفئات ضمن تطبيق “Car Media”؛ ما يسمح للمستخدمين بتصفية محطات الراديو حسب النوع. على الأرجح ستكون هذه الفئات جزءًا من قاعدة بيانات محطات الراديو، والتي ستعرض معلومات مثل نوع المحطة أو القسم الموسيقي عند اختيار محطة معينة.

تظل تفاصيل موعد إطلاق الميزة وآلية عملها غامضة، إلا أن جوجل تطور تكاملًا أعمق مع أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات، إذ أضافت مؤخرًا ميزات جديدة متوافقة مع سيارات Ford الكهربائية، ما يوفر معلومات حية عن البطارية لخدمة خرائط جوجل.

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