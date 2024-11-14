تكنولوجيا: جوجل ستقوم بحذف سجل المواقع قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لحذف بيانات المخطط الزمني لخرائط جوجل قريبًا، بعد إرسال رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين لإبلاغهم بذلك. منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدأت جوجل تحذير المستخدمين بشأن الحذف التلقائي لبياناتهم ما لم يختاروا الاحتفاظ بها. يحصل بعض المستخدمين على موعد نهائي في 19 نوفمبر، بينما يراه آخرون في 1 ديسمبر.

يوجد رابط في البريد الإلكتروني للاحتفاظ بسجل المواقع، لكن البعض أشار إلى أنه تم حذف البيانات رغم اختيارهم الاحتفاظ بها، مما يبدو أنه خطأ.

في ديسمبر 2023، أعلنت جوجل عن تغيير كبير في ميزة سجل المواقع، حيث سيتم تخزين البيانات على الجهاز بدلًا من السحابة. الموعد النهائي لهذا التغيير يقترب الآن.

إذا لم يتخذ المستخدمون إجراءً قبل الموعد المحدد، ستقوم جوجل بتصدير آخر 90 يومًا من البيانات إلى أول جهاز مسجل عليه بعد انتهاء الموعد. سيتم حذف البيانات الأقدم من 90 يومًا، وستُخزن بيانات سجل المواقع الجديدة على الجهاز.

للحفاظ على سجل المواقع، يُنصح بتصدير البيانات باستخدام Google Takeout. للقيام بذلك، انتقل إلى takeout.google.com، ثم ألغِ تحديد جميع الخيارات ما عدا “سجل المواقع (المخطط الزمني)”، ثم اختر “إنشاء تصدير”.

كما تشير التقارير إلى أن جوجل ستتيح قريبًا زرًا لتصدير البيانات من الأجهزة الفردية عبر الإعدادات، لكن هذا الخيار سيكون مخصصًا لكل جهاز على حدة. مع التغيير الجديد، سيصبح المخطط الزمني خاصًا بكل جهاز ولن يكون متاحًا على الويب.

من الأفضل للمستخدمين الذين يرغبون في حفظ بياناتهم أن يتصرفوا الآن، نظرًا للاختلافات في مواعيد الموعد النهائي، لتجنب فقدان البيانات.

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