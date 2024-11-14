شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوكب الأرض يودع آخر قمر عملاق فى 2024.. أعرف موعد ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع كوكب الأرض آخر قمر عملاق سيظهر في عام 2024، يوم الجمعة القادمة الموافق 15نوفمبر، فقد يكون أمامك فرصة لرؤية القمر العملاق في بعد أيام فقط.

و يعد القمر العملاق حدثًا نادرًا، وعادةً ما يحدث في بضعة أيام فقط كل عام، و كل قمر عملاق هو قمر مكتمل، ولكن ليست كل الأقمار الكاملة هي أقمار عملاقة.

و لكي يتم تصنيفه على أنه قمر عملاق، يجب أن يكون القمر قريبًا بشكل خاص من الأرض في مداره الشهري، ويجب أن تكون الأرض تقع بين الشمس والقمر حتى تحصل على الإضاءة الكاملة.

وسيحدث القمر العملاق القادم يوم الجمعة 15 نوفمبر، وهو الأخير من العام، وفي المملكة المتحدة، تبلغ ذروة القمر العملاق الساعة 9.29 مساءً يوم الجمعة، وإذا كنت في نيويورك، فإن التوقيت الرسمي للقمر العملاق هو الساعة 4.29 مساءً.

ومع ذلك، سيبدو القمر كبيرًا إلى حد ما يوم السبت أيضًا.

وقد ظهر القمر العملاق خلال عام 2024 في التواريخ الآتية

19 أغسطس 2024

18 سبتمبر 2024

17 أكتوبر 2024

15 نوفمبر 2024

و من المقرر أن يكون اكتمال القمر التالي في 15 ديسمبر 2024، لكنه لن يكون قمرًا عملاقًا.

وهناك عدة أنواع من الأقمار،حيث يشير القمر الأزرق إلى المناسبة التي يظهر فيها البدر للمرة الثانية في نفس الشهر، وسوف يظهر القمر الأزرق مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبًا.

ويظهر القمر العملاق عندما يكون في أقرب نقطة له من الأرض، وبالتالي يكون في أكبر حالاته وأكثرها سطوعًا.

ويحدث القمر الدموي أثناء خسوف القمر الكلي، ترقبوا ذلك في مارس 2025.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأقمار و موعد ظهورها

يناير: قمر الذئب

فبراير: قمر الثلج

مارس: القمر الدودي

أبريل: القمر الوردي

مايو: زهرة القمر

يونيو: قمر الفراولة

يوليو: باك مون

أغسطس: قمر سمك الحفش

سبتمبر: اكتمال قمر الذرة

أكتوبر: قمر الصياد

نوفمبر: قمر القندس

ديسمبر: القمر البارد