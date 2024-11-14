شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلص من تطبيقات البريد والتقويم فى نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة مايكروسوفت للتوقف عن دعم تطبيقات البريد والتقويم والأشخاص في نظام التشغيل Windows في وقت لاحق من هذا العام ، وقد قامت شركة البرمجيات العملاقة بنقل المستخدمين الحاليين لهذه التطبيقات إلى تطبيق Outlook for Windows الجديد في الأشهر الأخيرة، وقد حددت الآن تاريخ انتهاء الدعم لتطبيقات البريد والتقويم والأشخاص في 31 ديسمبر.

وبمجرد وصول التطبيقات إلى نهاية الدعم في وقت لاحق من هذا العام، تحذر مايكروسوفت من أن المستخدمين الذين لم ينتقلوا إلى تطبيق Outlook الجديد "لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال واستقبال البريد الإلكتروني باستخدام Windows Mail وCalendar".

وقد قامت شركة Microsoft بطرح تطبيق Outlook الجديد لنظام التشغيل Windows منذ سنوات ، وقد وصل رسميًا إلى مرحلة التوفر العام في أغسطس ، وتم تصميم Outlook الجديد المستند إلى الويب ليحل محل إصدار سطح المكتب الكامل من Outlook أيضًا، وتخطط Microsoft لتزويد عملاء المؤسسات بإشعار مدته 12 شهرًا قبل أن تبدأ في نقل الأشخاص بعيدًا عن إصدار سطح المكتب من Outlook.

وستظل عمليات التثبيت الحالية لتطبيق Outlook الكلاسيكي من خلال التراخيص الدائمة والاشتراكية مدعومة حتى عام 2029 على الأقل، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن Microsoft من نقل جميع مستخدمي Outlook بالكامل إلى هذا التطبيق الجديد.

وسيبدأ الأمر بتطبيقي Mail وCalendar في Windows في وقت لاحق من هذا العام، متبوعًا بمرحلة إلغاء الاشتراك لتطبيق Outlook على Windows .