شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح روبوتات ذاتية القيادة قادرة على توصيل الطرود فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم إحدى شركات البريد السريع العالمية، طرح أسطول من مكاتب البريد الآلية التي يمكنها توصيل الطرود إلى ثمانية منازل فى عملية واحدة.

وتخطط الشركة، لإدخال روبوتات ذاتية القيادة ذات أربع عجلات بسعة 70 كجم على مستوى المملكة المتحدة والتي يمكن تشغيلها لمدة ست ساعات بشحنة واحدة.

يستخدم "Ottobot" الذي يمكن تجهيزه عند عودته إلى المستودع، أجهزة استشعار للضوء وكاميرات للتنقل في الشوارع المزدحمة، حيث يتم إخطار العملاء بأنه خارج منزلهم عبر رسالة نصية تتضمن رقم تعريف شخصي لمرة واحدة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الطرود الخاصة بهم.

وهذا هو الأول من نوعه الذي تنشره الشركة، والتي قدمت روبوتات أصغر في عام 2022،في حين قال مدير التسويق تيم جونز: “هذا هو الفصل التالي بالنسبة لنا فيما يتعلق بعمليات التسليم المستقلة ، فلقد مر أكثر من عامين منذ أن بدأنا عمليات تسليم الروبوتات المستقلة وما زالت تعليقات العملاء إيجابية بشكل لا يصدق.

ومن المحتمل أن يمنحنا Ottobot دفعة هائلة من حيث الإنتاجية، مع القدرة على تسليم ما يصل إلى ثمانية طرود في المرة الواحدة قبل أن يحتاج الروبوت إلى العودة إلى المستودع لإعادة التحميل.

وفي عام 2020، ظهرت أول شركة تستخدم الروبوتات المستقلة في المملكة المتحدة،كما تم تجربة روبوتات Starship الخاصة بها في ميلتون كينز قبل طرحها في جميع أنحاء البلاد.