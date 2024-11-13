شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky تضيف 700 ألف عضو جديد مع هروب المستخدمين من X بعد الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد تطبيق X، المعروف سابقًا باسم Twitter، "الساحة الرقمية" التي وعد بها ذات يوم. فبعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتقل عدد كبير من المستخدمين غير الراضين عن أحدث اتجاه للتطبيق إلى تطبيق منافس، Bluesky.

لقد نمت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية Bluesky بشكل مطرد من أكثر من 9 ملايين مستخدم اعتبارًا من سبتمبر إلى أكثر من 14.6 مليون اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع حدوث أحدث زيادة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع فرار المستخدمين الأمريكيين من X.

وقد استقطبت منصة التواصل الاجتماعي Bluesky أكثر من 700 ألف مستخدم جديد في الأسبوع الذي تلا الانتخابات الأمريكية، حيث يسعى المستخدمون إلى الهروب من المعلومات المضللة والمنشورات المسيئة على X، وقالت الشركة إن التدفق، الذي كان في الغالب من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، ساعد Bluesky في الوصول إلى 14.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، ارتفاعًا من 9 ملايين في سبتمبر.

وقال باحث وسائل التواصل الاجتماعي أكسل برونز إن المنصة تقدم بديلاً لـ X، المعروف سابقًا باسم Twitter، بما في ذلك نظام أكثر فعالية لحظر أو تعليق الحسابات الإشكالية ومراقبة السلوك الضار.

وقال: "لقد أصبح ملاذًا للأشخاص الذين يريدون الحصول على نوع تجربة وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتاد تويتر تقديمها، ولكن بدون كل نشاط اليمين المتطرف، والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، والروبوتات وكل شيء آخر"، "لقد هرب مجتمع تويتر الأكثر ليبرالية الآن حقًا من هناك ويبدو أنه انتقل بشكل جماعي إلى Bluesky."

وبدأت Bluesky كمشروع داخل Twitter لكنها أصبحت شركة مستقلة في عام 2022، وهي الآن مملوكة بشكل أساسي للرئيس التنفيذي جاي جرابر، واستفادت المنصة سابقًا من عدم الرضا عن X ومالكها الملياردير إيلون ماسك، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحملة الانتخابية الناجحة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. تخلصت Twitter من ملايين المستخدمين بعد إعادة تسمية علامتها التجارية إلى X وانخفض الاستخدام في الولايات المتحدة بأكثر من الخمس في الأشهر السبعة التالية.

وأفادت Bluesky عن اكتساب 3 ملايين مستخدم جديد في الأسبوع الذي أعقب تعليق X في البرازيل في سبتمبر و1.2 مليون مستخدم آخر في اليومين التاليين لإعلان X أنها ستسمح للمستخدمين بمشاهدة المنشورات من الأشخاص الذين حظروهم.

قالت المتحدثة باسم Bluesky إميلي ليو: "نحن متحمسون للترحيب بكل هؤلاء الأشخاص الجدد، بدءًا من Swifties إلى المصارعين إلى مخططي المدن".

روث بن غيات، مؤرخة وأستاذة في جامعة نيويورك، كان لديها 250 ألف متابع على X لكنها اكتسبت 21 ألف متابع في يومها الأول على Bluesky هذا الأسبوع.

وقالت: "ما زلت على X ولكن بعد يناير، عندما يمكن أن يمتلك X عضو فعلي في إدارة ترامب، يمكن تسريع وظائفه كمنفذ دعائي لترامب وآلة تطرف اليمين المتطرف".

لا يزال Bluesky في المرتبة الثانية بعد Threads في فئة الشبكات الاجتماعية على متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، والذي أفاد بوصوله إلى 275 مليون مستخدم نشط شهريًا في نوفمبر، ارتفاعًا من 200 مليون في أغسطس، وأضافت المنصة المستقلة مؤخرًا ميزات بما في ذلك المراسلة المباشرة وتوافق الفيديو لتشبه X بشكل أكبر وتميز نفسها عن منافستها المملوكة لشركة Meta.

وقد وجدت بن غيات أن "مجموعات البدء" التي يقدمها الموقع، أو مجموعات الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة واهتمام مماثلين، طريقة منعشة للدخول، وقالت: "[إنهم] يعدون بمنح بلوسكاي بعض ما أقدره على تويتر/إكس: وجهات نظر مستنيرة حول موضوع من وجهات نظر متعددة".

وقال برونز، أستاذ في مركز أبحاث الوسائط الرقمية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، إن الانفجار في أعداد المستخدمين خلق "آلام النمو" حيث تعلم المستخدمون الجدد كيفية التنقل في الموقع ولكنه في النهاية أضاف إلى زخم الموقع، وقال: "يبدو الأمر حقًا وكأنه عودة إلى تلك الأيام من الإثارة المبكرة حول وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق، وهذا ما يجذب عددًا لا بأس به من الناس في الوقت الحالي". "إنه يجعله مكانًا أكثر حيوية ونشاطًا".

في ليلة الاثنين، نشرت عضو الكونجرس عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أنها "عادت" إلى بلوسكاي، قائلة "يا إلهي، من الجيد أن أكون في مساحة رقمية مع بشر حقيقيين آخرين"، وقد أعجب بمنشورها 27 ألف شخص.