شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يكشف: مدينة الفاتيكان أكثر تضررا مما كان يُعتقد سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على نقاط ضعف هيكلية في كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، حيث تم إنشاء توأم رقمي للكنيسة الكاثوليكية الشهيرة من خلال الذكاء الاصطناعي لإنشاء نموذج كمبيوتري ثلاثى الأبعاد دقيق للغاية يحاكي كائنًا في العالم المادى.

وتم تطوير المشروع من قبل مايكروسوفت والفاتيكان بالتعاون مع Iconem، وهي شركة ناشئة فرنسية متخصصة في الحفظ الرقمي، ويُطلق عليه اسم La Basilica di San Pietro ويتضمن طائرات بدون طيار وكاميرات وأشعة ليزر تستخدم لالتقاط أكثر من 400000 صورة مفصلة لإنشاء نسخة رقمية دقيقة من الخارج والداخل على مدى ثلاثة أسابيع.



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ثم حدد تحليل الذكاء الاصطناعي الشقوق والصدوع غير المرئية للعين البشرية والتي ستساعد في أعمال الترميم، كما كشف عن بلاط فسيفساء مخفي أو مفقود سابقًا وكشف عن سقف مزخرف، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت براد سميث: "إنه حرفيًا أحد أكثر المشاريع تقدمًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية من نوعه على الإطلاق".

قال البابا فرانسيس للسيد سميث وأعضاء فرق تطوير المشروع في لقاء عقد يوم الاثنين: "يجب أن يشعر الجميع بالترحيب في هذا المنزل العظيم"، واستطرد: "لقد عُهد إلينا بهذا البيت للصلاة لجميع الشعوب من قبل أولئك الذين سبقونا في الإيمان والخدمة الرسولية.

لذلك، فإن الاعتناء به، سواء بالمعنى الروحي أو المادي، حتى من خلال أحدث التقنيات، هو هدية ومهمة"، كما يسمح المشروع للأشخاص الذين قد لا يزورون الفاتيكان شخصيًا بتجربة الموقع بنفس مستوى التفاصيل التي يمكن للزوار الشخصيين تجربتها.

تم استخدام تقنية التوأم الرقمي بالفعل في مبانٍ أخرى مثل كاتدرائية نوتردام في باريس للمساعدة في جهود إعادة الإعمار بعد الحريق في عام 2019.