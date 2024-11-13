شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توسع خدمة أمان AccountGuard إلى الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت الآن على توسيع خدمة أمان AccountGuard إلى أفريقيا، بعد فترة ناجحة في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعض الدول في آسيا أيضًا.

وأعلنت شركة ريدموند العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا أن هذه الخطوة هي جزء من مبادرة Microsoft Democracy Forward Initiative وستغطي في البداية نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، وبذلك يصل إجمالي عدد الدول التي تغطيها AccountGuard إلى 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وبلجيكا والبرتغال وهولندا والمزيد.

ويقول دانييل براون، المدير العام لشركة Microsoft Africa: "في عصر الذكاء الاصطناعي هذا، نشهد للأسف العديد من الجهات الخبيثة التي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وهجمات رش كلمات المرور على سبيل المثال لا الحصر".

وتم إطلاق Microsoft AccountGuard في عام 2018، وهو جزء من جهود شركة ريدموند لحماية المؤسسات الديمقراطية والمنظمات عالية الخطورة من التهديدات الإلكترونية، وخاصة تلك التي تشكلها الجهات الفاعلة في الدولة القومية.

وتقدم هذه الخدمة، المتاحة للمرشحين السياسيين والمنظمات غير الربحية وبائعي التكنولوجيا الذين يركزون على الديمقراطية، الكشف عن التهديدات والإخطار بالهجمات الإلكترونية، والتوجيه الأمني، والوصول المبكر إلى ميزات الأمان الجديدة.

كما توفر تنبيهات موحدة للتهديدات عبر الحسابات التنظيمية والشخصية، إلى جانب الموارد التعليمية المتخصصة والجلسات المباشرة لمعالجة الاحتياجات الأمنية الخاصة بالمنظمات ذات التوجه السياسي.

في الشهر الماضي، ذكرت شركة مايكروسوفت في تقريرها السنوي للدفاع الرقمي أن ما لا يقل عن 600 مليون هجوم إلكتروني وقع يوميًا. كما تعاملت الشركة مع 1.25 مليون هجوم رفض الخدمة الموزع (DDoS)، تمامًا مثل انقطاع خدمة Internet Archive منذ فترة.