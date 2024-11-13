انت الان تتابع خبر ما هو الأفضل.. الشحن السلكي أم اللاسلكي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع انتشار الشحن اللاسلكي، أصبح الجميع يتساءل: هل سيحل الشحن اللاسلكي محل الطريقة السلكية التقليدية؟

الشحن اللاسلكي

يُعد معيار Qi هو جوهر الشحن اللاسلكي، وهو بروتوكول تم إنشاؤه بواسطة "Wireless Power Consortium"؛ ويجعل هذا المعيار الشحن سهلاً من خلال محاذاة قاعدة الشحن والجهاز، وعندما يكونان قريبين، يتم شحن الجهاز دون الحاجة إلى توصيل أسلاك، وهو أسهل بكثير من الشحن السلكي التقليدي، ويقلل الشحن اللاسلكي من تآكل وتلف جهازك، لأنه يقلل الضغط على منفذ شحن الهاتف.

ويتيح الشحن اللاسلكي كذلك شحن العديد من الأجهزة في وقت واحد، بدلاً من حمل جميع أنواع الكابلات معك، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشحن اللاسلكي طريقة أكثر أمانًا لنقل الطاقة إلى هاتفك، مما يجنبك تعريض سلامتك وبياناتك للخطر.

وهناك أيضًا خطر أقل شهرة مرتبط بتوصيل شواحن USB العامة بهاتفك؛ فقد تجمع مراكز الشحن العامة المجانية هذه البيانات دون علمك، وهو سبب آخر يجعل الشحن اللاسلكي أفضل.

ومع ذلك، لم تختفِ جميع الأسلاك. فأنت لا تزال بحاجة إلى سلك لتوصيل قاعدة الشحن بمصدر الطاقة، ومن عيوب الشحن اللاسلكي أنه أبطأ وأقل كفاءة من الشحن السلكي، ونظرًا لأن الشحن اللاسلكي يستغرق وقتًا أطول لشحن هاتفك، فإنه يستهلك المزيد من الطاقة لشحن هاتفك بالكامل أيضًا، ويؤدي الشحن اللاسلكي إلى ارتفاع درجة حرارة هاتفك، مما قد يضر بطاريتك.

الشحن السلكي

لا يزال الشحن السلكي هو الطريقة المفضلة للعديد من مستخدمي الهواتف، لأنه يشحن الهاتف بسرعة، وهو أمر رائع عندما تكون في عجلة من أمرك، ومع ذلك، فإن الشحن السلكي ليس مثاليًا؛ فقد تكون الحاجة إلى الكابلات مزعجة، حيث قد تتشابك أو تضيع أو تنكسر، مما يتسبب في مشكلات وتكاليف إضافية، ويكفي سلكان فقط لجعل طاولتك تبدو فوضوية، ناهيك عن مخاطر التعثر بالكابلات.

إن مقارنة الشحن اللاسلكي والشحن السلكي أمر صعب، حيث توجد مزايا وعيوب لكليهما؛ وبينما يستغرق الشحن اللاسلكي عادةً وقتًا أطول لشحن الجهاز مقارنةً بالشحن السلكي بسبب الكفاءة المنخفضة، ومعدلات نقل الطاقة الأبطأ، إلا أنه مفيد للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الأسلاك.

أما الشحن السلكي، فهو مهم لأولئك الذين يريدون شحن هاتفهم بسرعة وليس لديهم الوقت للانتظار. وبينما يولد كل من الشواحن السريعة السلكية واللاسلكية حرارة، مما قد يؤدي إلى تدهور البطارية بمرور الوقت، إلا أن التأثير ليس كبيرًا مقارنة بالعادات اليومية الأخرى، ويبقى الحل الأفضل هو المزج بين الشحن السلكي واللاسلكي بحسب الضرورة والوقت المتاح للشحن.