شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سارة.. شخصية AI تستخدمها "الصحة العالمية" لمكافحة التدخين وتحسين النفسية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت منظمة الصحة العالمية فى القمة العالمية للابتكار بشخصية "سارة" الذكاء الاصطناعي التوليدي الذى يقود الناس لحياة افضل، عبر QR كود يمكن الاتصال به من أجل التعرف على سارة.

تساعد سارة الأشخاص بعدة طرق من خلال تقديم المساعدة فى التوقف عن التدخين وتناول الطعام الصحى مع الابتعادة عن العادات الغذائية السيئة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة وتحسين الصحة النفسية وتقليل الضغط والتوتر.

تؤكد المنظمة أن ذكاءها الاصطناعي تم تدريبه على معلومات موثوقة من منظمات دولية وشركاء موثوق بهم.

واستخدمت مسبقا خلال أول خبرة لها فى التعامل مع المعلومات الخاطئة عن وباء كوفيد 19 مع تقديم نصائح جيدة للتعامل بشكل صحيح جيد.

ويمكن لسارة التفاعل وإبداء التعاطف من خلال انفعالاتها وتعبيرات الوجه ويمكن التواصل معها كتابيا أو عبر الفيديو، كما يمكنها التحدث ب 8 لغات مختلفة.