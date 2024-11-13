شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن DOGE وعلاقته بالعملات المشفرة ومنصب ماسك الجديد بإدارة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء غريبة تعيشها الولايات المتحدة، بعد شهرة كلمة Doge، التي لم تعد مجرد كلمة مكونة من أربعة أحرف بل وكالة حكومية مكونة من أربعة أحرف في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب يوم الأربعاء عن تشكيل DOGE، وهي وكالة حكومية يرأسها قطب التكنولوجيا إيلون ماسك وشقيقه في MAGA فيفيك راماسوامي، ويشير الاسم الكامل لـ DOGE - وزارة كفاءة الحكومة - إلى غرضها: إدارة حكومة الولايات المتحدة بنفس الكفاءة والقسوة التي نراها في شركات التكنولوجيا الرشيقة.

طبيعة DOGE

ولا نعرف بعد ما إذا كانت DOGE ستكون وكالة رسمية أم غير رسمية، مثل الطريقة التي تكون بها لجان الحزب في بعض الدول، ولكن ما يمكننا تخيله هو أنها ستكون أداة قوية لإيلون ماسك، الشخص الأكبر الذي يقف وراء آلة MAGA التي جعلت دونالد ترامب يفوز، ومن الممكن أن يفعل إيلون ماسك بحكومة الولايات المتحدة ما فعله بتويتر المعروف باسم X عندما اشتراه: طرد حوالي 70 في المائة من الموظفين.

على الأقل، هذا هو الانطباع الذي حصل عليه الكثيرين من بيان دونالد ترامب بشأن DOGE، حيث قال ترامب: "سيقوم هذان الأمريكيان الرائعان (فيفيك وماسك) بتمهيد الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا"، وأضاف ماسك جزءًا خاصًا به إلى الإعلان الرسمي، وقال: "سترسل (DOGE) موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في إهدار الحكومة، وهو عدد كبير من الناس".

تاريخ DOGE

وبالطبع، قبل عدة سنوات كان دوج مجرد جرو لطيف وميم، حيث كانت صورة لشيبا إينو - كلب اسمه كابوسو من اليابان - يبدو مرحًا ومتحيرًا، وعندما ظهر في الميمات، كان مصحوبًا بعبارات من كلمتين - كانت إحداها غالبًا "كثيرًا" و"كثيرًا" و"كثيرًا".

وكان دوج ميمًا شائعًا للغاية في السنوات العشر الماضية، لقد أصبح جزءًا من اللغة الشائعة، وقد ظهر في جميع أنواع الأماكن - جادًا وممتعًا، ولا عجب! الجميع يحب الجراء وبعض الناس يحبونهم بجنون، مثل جون ويك، فلاديمير بوتن، وربما إيلون ماسك.

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، مهتمًا بالميمات دائمًا، مثل العديد من الآخرين في عالم التكنولوجيا الذين يعرفون مجتمعات وثقافة Reddit و 4Chan و 9Gag، وكان دائمًا مهتمًا بالميمات التي قد تبدو سخيفة، وأحيانًا تكون مبتذلة.

وكانت Doge المفضلة لدى Musk عندما يتعلق الأمر بالميمات، لدرجة أنه قبل بضع سنوات تبنى DogeCoin، وهي عملة مشفرة تم إطلاقها كنكتة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، غالبًا ما ينشر Musk ميمات وتغريدات مع DogeCoin كموضوع لها، مما يمنحها ختم موافقته ويساعد في ارتفاع قيمتها.

على الرغم من أن DogeCoin هي عملة مشفرة ميمية، إلا أن قيمتها السوقية حاليًا تزيد عن 55 مليار دولار، لأن الناس يعرفون أن Elon Musk يحب كلمة Doge، في الشهر الماضي، وخاصة بعد الانتخابات الأمريكية، ارتفعت قيمتها بنسبة 240 في المائة.

الوجوه المتعددة لـ Doge

يتجاوز استخدام جرو Shiba Inu ميمات DogeCoin وDoge، نظرًا لمدى شعبيته وإمكانية التعرف عليه - ومن الواضح أنه لطيف للغاية - فقد وجد دوج مكانًا في الملصقات والأزرار والشعارات والأختام والطوابع، على القمصان والحقائب، وحتى في الشعارات، وبالطبع وجد مكانًا في الكثير مما يفعله إيلون ماسك.

إن Doge كوكالة حكومية ليست فكرة جديدة تمامًا، فقبل أشهر، حتى في وقت لم يكن فيه أي ضمان بفوز ترامب، بدأ إيلون ماسك الحديث عن وزارة كفاءة الحكومة، تم اختيار الاسم، كما يفعل غالبًا، لأنه يطير في وجه الأعراف والحساسيات العادية.

و كانت فكرة إيلون ماسك هي الاستمتاع، مثل "دع هذا يغرق" عندما دخل مقر تويتر حاملاً حوض غسيل، ولكن كما يحدث في الوقت الحاضر، فإن ما يعتبره ماسك مزحة - على سبيل المثال، شراء تويتر - غالبًا ما ينتهي به الأمر إلى أن يصبح حقيقة بعد بضعة أشهر.

لقد حدث هذا الآن مع دوج، ذات يوم كان أيضًا مزحة وكلبًا لطيفًا، ولكن من المرجح أن المسؤولين والبيروقراطيين في الحكومة الأمريكية الذين سيواجهون هذه المسألة قريبا لن يجدوها مضحكة.