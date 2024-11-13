شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة إلى أطفال زامبيا خلال تلقى اللقاحات عبر الواقع الافتراضى فى 5 دقائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدمت منظمة الصحة العالمية رحلة تلقى اللقاح الخاصة بها فى زامبيا ضد شلل الأطفال فى تجربة لدقائق قليلة لخصت فيها مجهوداتها عبر الواقع الافتراضي.

هذه الرحلة، جاءت خلال فعاليات القمة العالمية للابتكار بالدوحة WISH، حيث استخدمت المنظمة نظارات واقع افتراضى فى الجزء المخصص لها، وبدأ الحاضرين فى التفاعل من خلال ارتداء النظارات التى تقدم معلومات حول الوضع فى زامبيا وكيفية التعامل على أرض الواقع مع شلل الأطفال ومكافحة انتشاره.



واقع افتراضي 2

تركز التجربة على التفاعل مع المستخدم، حيث تقدم له خيارات يختار ما بينها للانتقال من جانب لآخر مع عرض المعلومات بشكل متتالى ونقل عملية اللقاح بالكامل بكل خطواتها.

تشعر وكأنك متواجد بنفسك فى زامبيا تشهد حملات مكافحة شلل الأطفال، الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشافه في زامبيا فى فبراير العام الماضى.