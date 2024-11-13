شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الفضاء الكورية الجنوبية": إرساء مرسام الهالة الشمسية بنجاح على محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الكورية الجنوبية إرساء مرسام الهالة الشمسية، الذي طورته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على محطة الفضاء الدولية بنجاح؛ لتنفيذ مهمة في مراقبة الشمس وغلافها الجوي الخارجي أو الهالة الشمسية.



وأوضحت وكالة الفضاء (كاسا) - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأربعاء - أن جهاز تشخيص الهالة الشمسية (كوديكس) رسا على المنصة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية، وتمكن من الحصول على الطاقة والقيام باتصالات بشكل ناجح.



وأشارت إلى أن (كوديكس)، وهو تعاون بين المعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، سيقوم بمهام مراقبة للشمس لمدة تصل إلى عامين بعد تشغيله تجريبيا لمدة شهر بدءا من العام المقبل.