تكنولوجيا: Google Home يبدأ اختبار ميزة “بحث الكاميرا بالذكاء الاصطناعي Gemini” وأوصافها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أن ميزة Gemini ستأتي إلى Google Home، وتتضمن ميزتين رئيسيتين هما “بحث الكاميرا بالذكاء الاصطناعي” و”ساعدني في الإنشاء”.

كما تمكن ميزة AI Camera Search، المدعومة من Gemini، تمكن كاميرات Nest من “فهم ما يحدث” بشكل أعمق. ستضيف هذه الميزة أوصافًا تفصيلية بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو، مما يسهل على المستخدمين البحث عن اللقطات ومراجعتها بسهولة.

ستظهر هذه الأوصاف في علامة تبويب “النشاط” وتقدم تفاصيل مثل “الكلب يحفر في الحديقة” بدلاً من الوصف العادي “تم اكتشاف حيوان”.

كذلك، ستتيح الميزة البحث في سجل الكاميرا باستخدام أسئلة طبيعية مثل:

هل خرج الكلب اليوم؟

هل وصلت شاحنة التوصيل؟

هل لعب الأطفال في الفناء الخلفي؟

سيظهر حقل بحث جديد أعلى علامة تبويب النشاط عندما تتوفر الميزة. سيكون الإصدار التجريبي متاحًا أولًا لـ “مستخدمي Nest Aware Plus المحددين” في Google Home Public Preview باللغة الإنجليزية الأمريكية.

من ناحية أخرى، تأتي ميزة “ساعدني في الإنشاء” قريبًا في تطبيق Google Home، لتسهيل إعداد العمليات التلقائية. يمكنك ببساطة وصف الهدف، وسيقوم التطبيق بإنشاء الأتمتة تلقائيًا، مثل:

تذكير بإغلاق الأبواب ليلاً للحماية.

إعداد التنبيهات لوقت العشاء.

جدولة تذكيرات لأخذ الطرود أو إخراج القمامة.

يتم تفعيل الميزات التجريبية للذكاء الاصطناعي عبر مفتاح تشغيل/إيقاف ضمن إعدادات المعاينة العامة في تطبيق Google Home على نظامي أندرويد وiOS، ويبدأ طرحها هذا الأسبوع.

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