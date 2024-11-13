شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخلاقيات الذكاء الاصطناعى على رأس مناقشات القمة العالمية للابتكار بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH) فى نسخته السابعة عدد من القضايا الخاصة بالابتكار والحلول الجديدة لحماية الصحة خاصة فى مناطق الصراع، والتي جاء على رأسها مناقشات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه فى مجال الصحة، من خلال جلسة علمية باليوم الأول للمؤتمر.

يجتمع أكثر من 3000 من صانعي السياسات الصحية والمبتكرين ورجال الأعمال والباحثين والممارسين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدار يومين للبحث عن حلول مبتكرة لبعض أهم التحديات الصحية في العالم.

وتسلط الجلسة الضوء على تقرير عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث يستكشف بعض الممارسات الأكثر انتشارًا للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ويؤكد على التحديات الأخلاقية المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة المساءلة الطبية.

ويشكل أساس المناقشات في حدث نوفمبر حول الآثار الأخلاقية لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، كما يركز بشكل خاص على استكشاف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية من منظور إسلامي.

يتحدث الدكتور محمد غالي، أستاذ الإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي ورئيس مركز أبحاث التشريع الإسلامي والأخلاق (CILE) بكلية الدراسات الإسلامية (CIS)، بجامعة حمد بن خليفة (HBKU) في حلقة نقاشية حول دور الأخلاق في الرعاية الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتدور المناقشة حول التقاليد الأخلاقية الدينية التى تحتاج إلى التعامل مع التحديات الأخلاقية الخطيرة المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى هذه التكنولوجيا، والخصوصية وحماية البيانات، والحصول على الموافقة المستنيرة، وكيف ترتبط هذه العناصر بمجموعة القيم والآداب الراسخة التي تحكم العلاقة بين المريض والطبيب.