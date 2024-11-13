تكنولوجيا: Google Home يعيد تصميم عناصر التحكم في الوسائط ويضيف ميزة “وصول الأعضاء”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن تحديثات جديدة قادمة لتطبيق Google Home، تشمل إعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط وميزة “وصول الأعضاء”.

يأتي التصميم الجديد لعناصر التحكم ليحسن تجربة المستخدم ويقدم واجهة محسنة تتميز بسهولة الاستخدام وأداء أسرع، مع إضافة ألوان نابضة بالحياة وأعمال فنية تظهر بشكل أكبر.

عند تشغيل لوحة الجهاز، ستظهر لك وحدة تحكم في مستوى الصوت على شكل قوس، مع أزرار تشغيل/إيقاف مؤقت كبيرة وأزرار التالي/السابق في المنتصف، يليها عنوان الأغنية واسم الفنان، وشريط تقدم مخصص يتيح ترجيعًا لمدة 30 ثانية. كما ستجد اختصارات لإيقاف البث وفتح التطبيقات المرتبطة.

يطرح التحديث بطاقة مستطيلة كبيرة مصممة على طراز إشعارات وسائط أندرويد، حيث يعرض العمل الفني بشكل واضح، ويظهر رمز التطبيق في الزاوية العلوية. يليها عنوان الأغنية والفنان مع أزرار التحكم على الجهة اليمنى، بالإضافة إلى شريط تمرير الصوت وأزرار التنقل بين التطبيقات.

أيضًا، أعلنت جوجل عن ميزة “وصول الأعضاء” والتي تتيح للمستخدمين مشاركة التحكم في المنزل الذكي مع الآخرين بشكل أكثر أمانًا. يمكنك اختيار “وصول المشرف الكامل” أو “وصول الأعضاء” القابل للتخصيص حسب احتياجات زملاء السكن، الأطفال، الأجداد، أو جليسات الأطفال.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة قريبًا لتطبيق Google Home، حيث تقدم خيارات تحكم أكثر تخصيصًا مقارنةً بما هو متاح حاليًا.

كما أعلنت جوجل عن ميزات إضافية، منها ملحق Google Home Gemini، دعم خلاصات Nest Cam/Doorbell على Pixel Watch 3، إشعارات Nest Doorbell على Pixel Tablet، إضافة لساعتين جديدتين في وضع Hub Mode على Pixel Tablet، وشاشة توقف للوحات الرئيسية لنظام Android 15، بالإضافة إلى تحسينات على Google TV وGemini، وأدوات Google Home على نظامي أندرويد وiOS.

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