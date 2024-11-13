شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق القمة العالمية للابتكار فى مجال الصحة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت النسخة السابعة من القمة العالمية للابتكار فى مجال الصحة بالدوحة WISH، تحت موضوع شامل وهو إضفاء الطابع الإنساني على الصحة، مع التركيز على المساواة والمرونة ويتضمن ذلك أربعة مسارات مواضيعية: الابتكار والتغيير على مستوى النظام، والتدخلات والمشاركة التي يقودها المجتمع، وصحة الفئات الضعيفة والأقليات، والسكان وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية كجزء من برنامج WISH7 العلمي.

يشارك فى قمة الابتكار عدد من المنظمات الدولية والخبراء العالميين فى مجال التكنولوجيا الطبية، حيث تشمل الجلسات على مدار يومى المؤتمر موضوعات حول استخدام الذكاء الاصطناعي فى التقنيات الصحية وحماية الصحة من خلال الابتكار وتقديم حلول جديدة بينما تعانى الكثير من الدول من ويلات الحروب.

وقال البروفيسور اللورد دارزي أوف دينهام، الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للابتكار في الصحة، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن المنطقة كلها تعانى من الصراعات من السودان إلى لبنان وفلسطين والوضع الصحى أصبح كارثي بطريقة ملحوظة، إنهم يعانون أكثر مما نتخيل ونجتمع اليوم لبحث حماية الصحة خلال الصراعات.

جدير بالذكر أن قمة الابتكار WISH، هى مبادرة من مؤسسة قطر، تعقد مرة كل سنتين مخصصة لالتقاط ونشر أفضل الأفكار والممارسات القائمة على الأدلة لمعالجة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحا في العالم، ويضم مؤتمر ويش 2024 أكثر من 200 خبير في مجال الصحة يتحدثون عن الأفكار والممارسات القائمة على الأدلة في مجال ابتكار الرعاية الصحية.

